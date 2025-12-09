爆料Baby「離婚後有男友」 網紅「留幾手」挨批雙標

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
Angelababy離婚4年，感情世界很神秘。(取材自微博)

網紅「留幾手」近日在直播中，聲稱Angelababy（楊穎）離婚後「曾談過男友但已分手」，甚至暗示對方曾與一名女網紅共同經營情侶帳號。然而，他在直播中未提出任何具體細節，包括交往時間、對象身分或可佐證的聊天紀錄、合照等，引發外界質疑爆料真實性。

據悉，「留幾手」深陷婚姻誠信危機，他的前妻葛夕在綜藝「再見愛人4」中控訴他長期冷暴力、財務失信，網友普遍認為他缺乏道德立場來評斷他人私生活。

對於爆料，網友討論熱點集中在「性別落差與時間合理性」。Angelababy與黃曉明於2022年1月正式宣布離婚，至今已接近4年，談戀愛根本是她的自由。對比之下，黃曉明離婚後認愛網紅葉珂，並多次被拍到共同現身、出席活動，戀情相對公開，網路上甚至傳出育有子女等消息，討論聲量雖大，但道德檢視卻相對寬鬆。

因此，部分網友不滿留言表示，「男方傳聞孩子都生了，女方連談個戀愛都不行？」、「成年人自由交往還要被審查嗎？」Angelababy目前未對此直播言論作出任何回應，但透過工作室釋放「專注開心更重要」的態度。

有法律界人士指出，在缺乏證據下公開談論他人情感與私生活，若導致名譽受損，可能構成侵害名譽權或違反個資保護規範，相關言論恐難脫「以模糊影射博取流量」的質疑。

Angelababy 黃曉明

