昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日曾與劉德華 、梁朝偉 被封為「五虎將」之一、以俊朗形象圈粉無數的湯鎮業，近日在浙江某大型超市被民眾巧遇，引起不少討論。只見他戴著帽子、穿著白色長袖T恤外搭黑色背心，沿著攤位逐一品嚐美食，嘴裡食物塞得滿滿仍停不下來。

不過也有人推測，他身旁有一位疑似網紅的女子同行，可能是在合作拍攝內容，並非單純貪小便宜。除了他的行為受到關注，外貌變化同樣引發熱議。湯鎮業此次現身時體態明顯圓潤，臉上皺紋也多了不少，看起來略顯疲態。與他年輕時英氣逼人的樣子相差甚大，不過仍有不少網友指出，隨著年紀漸長外貌改變很自然，不需過度苛求。

湯鎮業出道於1980年，並在1982年因主演「香城浪子」走紅，當時與翁美玲的一段情更備受外界矚目。然而，後來因爆出疑似出軌風波，讓翁美玲悲痛輕生，在當時震撼香港 演藝圈，他的形象也因此重挫、事業一路下滑。儘管之後重返影視圈，卻多以配角或三級片為主，後來索性將事業重心轉往大陸。