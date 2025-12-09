我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋

日中關係惡化恐衝擊經濟 高市：日本對於對話持開放態度

被質疑換心換血…李連杰「關美顏」再闢謠 滿臉皺紋反問年輕目的

娛樂新聞組／即時報導
李連杰不介意用真實面貌示人。(視頻截圖)
李連杰不介意用真實面貌示人。(視頻截圖)

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直深受健康問題困擾，近年更屢次傳出病危甚至離世消息。今年8月，李連杰曾入院切除腫瘤，情況一度令影迷擔心。經過休養後，李連杰恢復元氣，回春模樣更引發「換心換血」網路謠言，令他不得不親上火線澄清。據悉，這也是他繼上回「脫衣自清換心」後，再度回應傳聞。

香港01報導，李連杰近日在社交平台上傳影片，刻意不加任何美顏濾鏡，以最真實狀態樣貌似人。他分享自己對生命與生死的看法，談到網傳自己「換心」，李連杰啼笑皆非地表示，「如果車子的發動機或電池壞掉就去更換，但如果心臟沒事的情況下去換個心臟？這個風險值不值得？只為了年輕？」

他表示，換心有可能遇到排斥風險，可行性理應被排除，至於「換血」、「打幹細胞」等傳聞，李連杰則質疑合法性，還說若只是為了年輕的話，「拉皮或做微調不是更好、更有效？」

李連杰並就「年輕的目的是什麼」發表自己的觀點，他從個人著作「超越生死」為出發點表示，相比肉身的「硬體」，精神、靈魂與意識的「軟體」更需要超越。

李連杰強調，快樂與自在的人生才是重要關鍵，「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪」。

從影片中可見，李連杰全程盤膝坐於花園之中，在陽光下，額頭、眼尾上的皺紋清晰可見，魚尾紋與法令紋更是藏不住，但雙眼炯炯有神、聲線中氣十足。

最後，李連杰亦分享自己保持年輕的秘訣，他笑言非常容易，「透過觀察、獨立思考、染個頭髮化化妝加點美顏，那就年輕了」。呼籲外界要對理性判斷消息，果斷駁斥網路謠言。

李連杰 腫瘤 香港

上一則

李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術

下一則

賣情懷也沒用？周星馳「鹿鼎記」內地重映 3天票房才74.8萬…

延伸閱讀

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
心臟權威連文彬99歲辭世 曾憶照顧李登輝是「最榮幸時期」

心臟權威連文彬99歲辭世 曾憶照顧李登輝是「最榮幸時期」
香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動

香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動
脫上衣也沒用？李連杰被疑是複製人 網揪2疑點籲調查

脫上衣也沒用？李連杰被疑是複製人 網揪2疑點籲調查

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺
張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平