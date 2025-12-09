賣情懷也沒用？周星馳「鹿鼎記」內地重映 3天票房才74.8萬…

我的頻道

「詐騙已成瘟疫」陸天娜提案 責成FBI牽頭聯邦各部會反詐

「鹿鼎記」近日在內地重映，沒想到票房奇慘。(取材自豆瓣電影)
香港喜劇之王周星馳（星爺）主演的電影「鹿鼎記」近日在內地重映，本以為可以創下如「大話西遊」、「功夫」佳績，沒想到首日票房竟低至約44.4萬元（人民幣，下同），3天下來也只有74.8萬元，全網紛紛熱議「33年前的星爺經典不靈了嗎？」

周星馳版「鹿鼎記」拍攝於1992年，上映後大受歡迎，除了拿下香港年度票房前五名，在香港以外市場亦大受追捧。「鹿鼎記」4K修復版於12月5日重映，這是該片問世33年來首次在內地院線上映，提供粵語和普通語雙版本，畫面經過18個月逐幀處理，保留膠卷質感的同時，提升了色彩與清晰度，但有部分觀眾認為，AI修復導致畫面失真，削弱「懷舊感」。

儘管上映前「周星馳鹿鼎記內地首次公映」相關話題單日閱讀破2.3億，但線上熱度未轉化為購票行為。據燈塔專業版顯示，該片首日票房僅44.4萬元，排片占比低至1.1%，相比同期「動物方程式2」排片超70%，總票房破23億，形成碾壓態勢。有觀眾表示戲院內超冷清，廣州某場次甚至只有3名觀眾。

有網友分析，「鹿鼎記」票房失利是因為多數星爺的粉絲早就看過這部片了，加上王晶式無厘頭風格中的低俗梗不符合當下美學，年輕觀眾難共鳴。不少人大呼，「情懷不敵炒冷飯」，還有人說，「觀眾懷念的是創造力巔峰的星爺，而非被反覆收割的IP符號」。

