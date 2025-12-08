趙晴瘦成紙片人 粉絲：「來一陣風都容易被吹走」

趙晴(右)和周柯宇一起紅毯，被發現瘦成紙片人。(取材自微博)

一年一度的愛奇藝尖叫之夜6日在澳門 盛大登場，紅毯上各家女星爭奇鬥艷，也上演了許多名場面。林允以復古美人魚造型亮相，卻一走上紅毯就摔倒；王楚然身著花卉刺繡開高衩裙，愈來愈有大花風範。而當趙晴一身黑色吊帶長裙出場時，網友驚呼「瘦成紙片人」，話題衝上熱搜，不少人認為她身材過於單薄，「來一陣風都容易被吹走」，擔憂其身體健康。

今年的尖叫之夜星光璀璨，影視、綜藝、音樂等領域超過百名明星盛裝出席。女明星為了在紅毯上展現最完美的體態，會長時間做身材管理，有的甚至不吃飯，但當趙晴出場，讓不少網友直呼「太拚了」。她當天一身黑色吊帶長裙，整個人身材修長，和身旁的周柯宇站在一起非常養眼；但許多網友認為趙晴身形過於單薄，就像是紙片人，「趙晴瘦成紙片人」的話題也隨之衝上熱搜。

有網友誇讚趙晴非常自律，把最好的一面留給觀眾，「有種給人眼前一亮的感覺」；但也有人認為不應該宣傳白幼瘦的畸形審美，這樣的紙片狀態反而讓人擔憂她的健康狀況。

對此，趙晴的經紀人于正表示，「瘦從來不是衡量一個藝人是否合格的標準」，強調她的體重之前是95斤，現在也有90+，「她為『金吾不禁』付出了很多，因為有大量的打戲，每天運動超過六小時，因此不可能不吃，不然體力跟不上，合理的蔬菜、蛋白質、脂肪和碳水搭配才是健康的人生」。

紅毯上其他女星的行頭也是當天關注焦點。演員祝緒丹一襲綠色抹胸長裙，凸顯身材曲線；章若楠 身著花朵薄紗披風禮服，風格甜美，卻被網友評為「小孩穿大人衣服」。王楚然身穿超高衩禮服，露出修長美腿，氣場十足，被讚「愈來愈有大花風範」。

「95花」林允每一次的紅毯造型都別出心裁，這次以復古美人魚造型亮相，活潑中不失性感，一出場就抓住全場目光，但沒想到她一登上紅毯就摔倒，身旁的丞磊及時上前攙扶。

而紅毯壓軸的是「85花」門面擔當的楊冪 ，她身穿奢牌秋冬高級定製禮服，金光燦燦的服裝襯得她整個人白到發光，網友讚嘆「美得人眼睛都不敢眨一下」。