奪「尖叫之夜」男主角獎…劉宇寧卻因「悄悄做這件事」上熱搜

劉宇寧奪得「尖叫之夜」男主角獎。(取材自微博)

「2025年愛奇藝尖叫之夜」日前在澳門 登場，大陸人氣男星劉宇寧 得獎前被問，「想上什麼樣熱搜？」他玩梗「劉宇寧你也有今天」，結果真的衝上微博 熱搜第一。此外，在頒獎典禮台下，劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食塞進西裝口袋，「霸總外表」與「倉鼠囤糧」的反差行為瞬間引爆全網。

去年，劉宇寧因「一念關山」在尖叫之夜獲得「年度表現力演員」 獎項，今年他憑藉「書卷一夢」中南珩一角，衝破7億熱度，奪得「尖叫之夜」男主角獎，走上舞台時，主持人朱丹特地說，「從此英雄不問出處」，是對劉宇寧多年努力的最佳肯定，也被認為是晚會高光詞句。

當劉宇寧被問到，「最想上哪個熱搜？」他打趣回應，「這是想上就能上嗎？」之後他說出，「劉宇寧，你也有今天！」接著補充說，「因為跟在座的很多人比，我出身可能低一些，今天能站在大舞台也很難得，也很珍惜」。沒想到這句話真的衝上熱搜第一，引起網友熱議。

除了獲獎，劉宇寧還被發現「一行為」，也登上熱搜。

當晚在台下時，劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食拿了一些放入西裝口袋。畫面中，他專注整理衣襬，遮掩鼓起的口袋，神情自帶喜劇效果，被調侃「穿最貴的西裝，做最接地氣的事」。工作室事後證實，這些零食是為後台工作人員準備的，據悉，此前錄綜藝時，他也曾藏糖果分給同事和粉絲。