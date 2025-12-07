我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

奪「尖叫之夜」男主角獎…劉宇寧卻因「悄悄做這件事」上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉宇寧奪得「尖叫之夜」男主角獎。(取材自微博)
劉宇寧奪得「尖叫之夜」男主角獎。(取材自微博)

「2025年愛奇藝尖叫之夜」日前在澳門登場，大陸人氣男星劉宇寧得獎前被問，「想上什麼樣熱搜？」他玩梗「劉宇寧你也有今天」，結果真的衝上微博熱搜第一。此外，在頒獎典禮台下，劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食塞進西裝口袋，「霸總外表」與「倉鼠囤糧」的反差行為瞬間引爆全網。

去年，劉宇寧因「一念關山」在尖叫之夜獲得「年度表現力演員」 獎項，今年他憑藉「書卷一夢」中南珩一角，衝破7億熱度，奪得「尖叫之夜」男主角獎，走上舞台時，主持人朱丹特地說，「從此英雄不問出處」，是對劉宇寧多年努力的最佳肯定，也被認為是晚會高光詞句。

當劉宇寧被問到，「最想上哪個熱搜？」他打趣回應，「這是想上就能上嗎？」之後他說出，「劉宇寧，你也有今天！」接著補充說，「因為跟在座的很多人比，我出身可能低一些，今天能站在大舞台也很難得，也很珍惜」。沒想到這句話真的衝上熱搜第一，引起網友熱議。

除了獲獎，劉宇寧還被發現「一行為」，也登上熱搜。

當晚在台下時，劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食拿了一些放入西裝口袋。畫面中，他專注整理衣襬，遮掩鼓起的口袋，神情自帶喜劇效果，被調侃「穿最貴的西裝，做最接地氣的事」。工作室事後證實，這些零食是為後台工作人員準備的，據悉，此前錄綜藝時，他也曾藏糖果分給同事和粉絲。

他「藏零食」舉動引起網友熱烈討論，有人形容像「大人吃席給孩子打包」、「跟朋友出來吃飯，然後給媳婦帶回去點」，還有人說「太可愛了」、「誰家老闆能這麼暖」、「太接地氣了」。事後，劉宇寧還在直播中回應，「兜小了，下次換件大的」，讓不少網友笑翻了。

劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食塞進西裝口袋。(取材自微博)
劉宇寧被拍到悄悄將桌上的零食塞進西裝口袋。(取材自微博)

劉宇寧 澳門 微博

上一則

48小時1.88億票房…「得閒謹制」破9項紀錄 肖戰有大銀幕代表作了

下一則

「棒棒堂」小煜宣布離婚 5年婚告吹：以家人形式繼續支持對方

延伸閱讀

灣區消費力強 超市拓點大戰開打

灣區消費力強 超市拓點大戰開打
iTaiwan Foods零食嘉年華 祭折扣優惠

iTaiwan Foods零食嘉年華 祭折扣優惠
「怪奇物語」東京宣傳 演員見台灣茄芷袋嗨喊「這很好用」

「怪奇物語」東京宣傳 演員見台灣茄芷袋嗨喊「這很好用」
台灣零食嘉年華 下殺八三折

台灣零食嘉年華 下殺八三折

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備