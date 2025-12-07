我的頻道

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

64歲「靖哥哥」黃日華宣布息影：留好印象給觀眾

娛樂新聞組／綜合報導
黃日華宣布退出娛樂圈。（取材自微博）
黃日華宣布退出娛樂圈。（取材自微博）

曾是「無線五虎將」之一的64歲香港男星黃日華，近日在一場公開活動上宣布結束其40餘年的演藝生涯，直言不會再參演影視節目，所有邀約一概拒絕，理由是「知道自己根本回不到以前的巔峰狀態，不如給觀眾留下些好印象」。黃日華此番談話被視為明確宣布退圈，不少網友稱他主動息影是人間清醒，感嘆他仍是許多人心中「最經典的喬峰」。

黃日華近日出席好友賈思樂的演唱會記者會，接受媒體訪問時表示，「基本上我已經退出娛樂圈了」，直言「不會再參演影視節目」，所有邀約一概拒絕。這位曾憑83版「射鵰英雄傳」中憨厚俠義的郭靖、97版「天龍八部」裡悲情豪邁的喬峰，塑造了整整一代人武俠記憶的演員，給出的理由清醒得讓人感慨：「做這行這麼多年也夠了，而且自己知道自己的情況，根本回不到以前的巔峰狀態，不如給觀眾留下些好印象」。

據網易、羊城晚報報導，這並非一時興起。早在2020年妻子梁潔華因白血病去世前，黃日華就已為照料家庭而大幅減少工作。妻子的離世，更讓他堅定了退隱的意願，如今，他計畫將時間留給家人，同時也想給自己一些時間，做喜歡的事情，他笑言，希望可以跟女兒去旅行。

黃日華的女兒黃芷晴已從事幕後時尚工作以及發展個人興趣，被問及女兒是否會邀他復出，他淡然回應：「她了解我的性格，不會開口」。言語間，退意已決，毫無轉圜餘地。

在宣布徹底告別的同時，黃日華多次將目光投向未來，對年輕演員寄予厚望。他肯定後輩的專業表現，並鼓勵他們「後生一輩有好多人，希望他們好好表現，努力發揮專長成為香港新偶像」。

1980年，黃日華參加TVB第九期藝員訓練班出道，早年便在「過客」中嶄露頭角，隨後憑藉1983年版「射雕英雄傳」中憨厚正直的「郭靖」一角紅遍華語世界，此角色至今仍被觀眾視為難以超越的經典。此後，他不斷拓寬戲路，在「義不容情」中飾演的「丁有健」一角，展現了駕馭複雜命運角色的深厚功力，更創下收視率高峰。

1997年，他在TVB版「天龍八部」中飾演大俠「喬峰」，將角色的豪情與悲情演繹得淋漓盡致。此外，他在「天地豪情」「雪山飛狐」等劇中的表現也備受好評。

黃日華與劉德華、苗僑偉、湯鎮業、梁朝偉並稱「無線五虎將」，是香港電視黃金年代的重要象徵之一。其演藝風格以沉穩、真摯著稱，尤其擅長詮釋重情重義、堅韌不拔的角色，在業界與觀眾中享有「本色俠者」的美譽。

黃日華曾在83版「射鵰英雄傳」中飾演憨厚俠義的郭靖。（取材自微博）
黃日華曾在83版「射鵰英雄傳」中飾演憨厚俠義的郭靖。（取材自微博）
黃日華在「天龍八部」中的劇照。（取材自羊城晚報）
黃日華在「天龍八部」中的劇照。（取材自羊城晚報）

香港 梁朝偉 劉德華

上一則

強尼戴普簽名會遲到 東京粉絲苦等5小時等到半夜

下一則

泰勒絲傳砸重金喬地點 明年「唯一在周六的13日」辦婚禮

