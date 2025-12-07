我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

17品牌包1400場 肖戰新片預售破中國娛樂圈紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
電影「得閒謹制」主要角色。（取材自微博）
電影「得閒謹制」主要角色。（取材自微博）

肖戰、周依然等主演的抗日題材電影「得閒謹制」在中國公映，該片預售票房超1.2億元，成為近期繼「瘋狂動物城2」之後最熱門的電影。「得閒謹制」非凡的預售表現，也引發廣泛討論。這部影片在尚未正式上映之前，就憑藉17家品牌的協作，實現了1400場包場，票房在短短5天內突破1億元，在中國娛樂圈史無前例。

綜合媒體報導，該片是孔笙、蘭曉龍和製片人侯鴻亮自「生死線」後的再度合作。蘭曉龍透露，劇本早在2015年就已經完成，就等合適的機會搬上大銀幕。談起創作思路，蘭曉龍稱，該片通過工匠莫得閒（肖戰飾）從逃亡者蛻變為反抗領袖的視角，採用從「南京淪陷」到「宜昌失守」再到「石牌勝利」三幕式敘事結構，講述了一群老百姓誓守家園拚死抗日的故事。

「得閒謹制」不僅僅是一部電影，更是當下文化與商業碰撞的縮影。品牌的參與意味著其不僅在經濟上投入，還在情感和文化上與影片產生了深度的關聯。這種包場的現象，展示了品牌如何通過與明星合作，借助高流量的影視作品來提升自身的市場影響力。

在這場聲勢浩大的聯動中，粉絲的熱情是不可忽視的推動力。從社交媒體的熱議到各大社區的討論，肖戰的粉絲們展現出了無與倫比的凝聚力。

他們通過雲包場等形式，為電影的宣傳注入了新的活力，讓「得閒謹制」在競爭激烈的市場中脫穎而出。

電影「得閒謹制」片段。（取材自微博）
電影「得閒謹制」片段。（取材自微博）

肖戰

上一則

王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞

下一則

強尼戴普簽名會遲到 東京粉絲苦等5小時等到半夜

延伸閱讀

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰
香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣

香港大火「阿凡達3」在港延期上映 取消「火與燼」字樣
保羅路德、傑克布萊克拍片現場鬧過頭 大戰「驚世巨蟒」

保羅路德、傑克布萊克拍片現場鬧過頭 大戰「驚世巨蟒」
史無前例…肖戰新片17品牌狂包1400場 預售5天破億

史無前例…肖戰新片17品牌狂包1400場 預售5天破億

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減