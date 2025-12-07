17品牌包1400場 肖戰新片預售破中國娛樂圈紀錄

電影「得閒謹制」主要角色。（取材自微博）

肖戰 、周依然等主演的抗日題材電影「得閒謹制」在中國公映，該片預售票房超1.2億元，成為近期繼「瘋狂動物城2」之後最熱門的電影。「得閒謹制」非凡的預售表現，也引發廣泛討論。這部影片在尚未正式上映之前，就憑藉17家品牌的協作，實現了1400場包場，票房在短短5天內突破1億元，在中國娛樂圈史無前例。

綜合媒體報導，該片是孔笙、蘭曉龍和製片人侯鴻亮自「生死線」後的再度合作。蘭曉龍透露，劇本早在2015年就已經完成，就等合適的機會搬上大銀幕。談起創作思路，蘭曉龍稱，該片通過工匠莫得閒（肖戰飾）從逃亡者蛻變為反抗領袖的視角，採用從「南京淪陷」到「宜昌失守」再到「石牌勝利」三幕式敘事結構，講述了一群老百姓誓守家園拚死抗日的故事。

「得閒謹制」不僅僅是一部電影，更是當下文化與商業碰撞的縮影。品牌的參與意味著其不僅在經濟上投入，還在情感和文化上與影片產生了深度的關聯。這種包場的現象，展示了品牌如何通過與明星合作，借助高流量的影視作品來提升自身的市場影響力。

在這場聲勢浩大的聯動中，粉絲的熱情是不可忽視的推動力。從社交媒體的熱議到各大社區的討論，肖戰的粉絲們展現出了無與倫比的凝聚力。