張柏芝自爆患「數字恐懼症」數到8就害怕 自己電話記不住

張柏芝自爆對數字「極度不擅長」，甚至「數到8就開始感到恐懼」。（取材自微博）

女星張柏芝 被前經理人余毓興追討1276萬港元違約金一案，近日在香港 高等法院續審，張柏芝親自出庭作證。據報導，張柏芝在庭上稱自己對數字「極度不擅長」，甚至「數到8就開始感到恐懼」，記不住自己的電話號碼，卻能流利背出現任經理人周靜儀的號碼。張柏芝拋出「數字恐懼症」反擊，在社交平台上引發不同意見解讀。

據快科技、網易報導，一場涉及1276萬港元的陳年合約糾紛，意外炸出了張柏芝的「數字恐懼症」。庭上，張柏芝詳細描繪了自己對數字的「極度不擅長」，甚至用「恐懼」來形容，自稱「從1數到7，數到8就開始感到恐懼」。

張柏芝坦言連自己的電話號碼都記不住，卻能流利背出現任經理人周靜儀的號碼，強調兩人是「可共患難」的關係。生活中一切與數字相關的瑣事，小到水電燃氣費、八達通充值，大到兒子的事務，全由周靜儀一手包辦。

這番剖白，成了她應對前經理人索賠的關鍵自辯背景。原告余毓興指控，張柏芝在2011年至2012年間簽署了「全球獨家經理人合約」，並收取了超過4000萬港元的兩部電影預支片酬，卻未履行後續拍攝6部電影的合約義務，因此追討1276萬港元違約金。

但張柏芝方的反擊，直接將矛頭指向了余毓興本人的信譽與合約合法性。其律師團隊指控，余毓興所屬的「新亞洲娛樂」公司2013年就被香港高等法院強制清盤，喪失了經營資格；2014年，余毓興涉嫌偽造公司公章，冒用經紀人身分為張柏芝簽約綜藝「女神的新衣」被告上法庭；余毓興還被控2018年涉「捲款跑路」致公司倒閉，2019年被法院列為失信被執行人。使一件簡單的合約糾紛，升級為對簽約方主體資格與商業誠信的全面質疑。