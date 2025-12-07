澳門尖叫之夜 楊冪、白鹿「誰C位」被討論 團寵卻是她

董璇為女兒小酒渦和楊冪拍合照。（視頻截圖）

「2025尖叫之夜」12月6日在澳門舉辦，娛樂圈一線大牌明星踴躍出席，現場星光熠熠，「誰在C位」又成各家粉絲評比的熱點話題。有網友認為，從座位圖來看，「雙主桌」分別由楊冪 和白鹿 占據，各擅勝場；有網友則對所謂「雙C位」不以為然，認為楊冪的兩邊是于和偉和歐豪，楊冪這桌才是主桌，C位當之無愧。而現場最具人氣的是董璇的女兒小酒窩，小小年紀沒選邊站，她和楊冪、白鹿都各拍了合照。

據網易報導，2025年愛奇藝尖叫之夜內場的「雙C位」昨在網上引發爭論。有網友從座位圖分析，內場採用左右雙主桌布局，左桌C位由白鹿占據，她的兩邊分別是李現 、曾舜晞，同席包括鄧為、李現、秦嵐等；右桌C位為楊冪，她的兩邊坐著于和偉、歐豪，同桌涵蓋檀健次、任嘉倫、宋祖兒等），既突顯平台對流量新生代與資深演員的平衡策略，也讓總是被兩方粉絲討論「誰在C位」的楊冪、白鹿這次都坐上了「雙C位」。

不過這種說法引來另一派網友吐槽，稱有于和偉在座的這桌絕對是主桌，也就是只有一個C位，怎麼可能是雙C位？而且，從楊冪這桌明星的分量來看，于和偉、林永健、李乃文都是重量級的，兩桌根本不是一個分量，不存在雙主桌C位。

網友點評指出的「雙主桌」。（視頻截圖）

據了解，白鹿因「臨江仙」、「白月梵星」三部爆劇登頂平台熱度，楊冪則憑台網雙爆劇「生萬物」國民度加持，但部分輿論質疑白鹿資歷尚淺，座位動態調整中，劇組CP如「棣欣引力」被刻意拆桌避嫌。

不過現場有一位則是人氣超高到讓楊冪和白鹿都主動跟她拍合照，那就董璇的女兒小酒窩。小酒渦近期特別出圈，知名度和人氣暴漲，楊冪結束自己的行程後主動前往小酒窩身邊，拍了下董璇的肩膀，董璇回頭發現是鄰居楊冪，臉上瞬間笑開了花。小酒窩見到楊冪後立刻很有禮貌地站起身來，楊冪將其攬入懷中，由董璇為她倆拍合照。不知是否在意拍照技術，楊冪後來又請專業攝影師為她和小酒窩再拍了一次照。

白鹿也和小酒窩合影了。（視頻截圖）

白鹿也和小酒窩合影了，白鹿將頭側歪到小酒窩身邊，露出溫柔的笑容，兩人拍下了合照。

董璇日前自曝已經和張維伊再婚，震驚不少網友，此後小酒窩瞬間紅遍網路，張維伊對小酒窩視如己出，為此還同意董璇不再要小孩的想法。小酒窩性格開朗且懂禮貌，同樣也有表演天賦，有網友稱她比母親董璇還要「社牛」。