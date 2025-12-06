劉德華曾負債4千萬港幣 向太：創業踩雷被逼借錢「不補就破產」

劉德華一直活躍在華人演藝圈。(取材自微博)

影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營社群，自媒體影片常談財務心法與人生觀，屢屢引發討論。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，點名幾項最不該犯的理財錯誤，其中她特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華 早年創業失利的經歷作為實例，再度掀起話題。

向太指出，劉德華多年前被朋友邀請投資一家影視與舞台製作公司，原以為只需出資即可，但因本人忙於拍戲無法親自管理，公司長期虧損，劉德華只能不斷投入資金。後來他想退股，卻被告知公司若不補上虧損就將面臨破產，對方甚至直接要求他拿出4000萬港幣才能順利退出。

向太透露，當時劉德華之所以向她借錢，就是不希望背上「破產」污名，「以藝人而言，這種名義上的損失遠比金錢更難承受。」她直言，這段事件也是許多人不了解的真正原因。

向太提醒，中產階級最常踩的陷阱，就是把「投資」當成「創業」；若沒有經驗、無法親力親為，只想用資金推動事業，幾乎是高失敗率。「不是人人都能像孫正義那樣判斷精準，即使是專業投資機構，也可能投千件案子只中一件。」她強調，創業背後的風險往往遠超過想像，慎重評估才是守住財富的唯一關鍵。