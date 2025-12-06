我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

劉德華曾負債4千萬港幣 向太：創業踩雷被逼借錢「不補就破產」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉德華一直活躍在華人演藝圈。(取材自微博)
劉德華一直活躍在華人演藝圈。(取材自微博)

影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營社群，自媒體影片常談財務心法與人生觀，屢屢引發討論。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，點名幾項最不該犯的理財錯誤，其中她特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的經歷作為實例，再度掀起話題。

向太指出，劉德華多年前被朋友邀請投資一家影視與舞台製作公司，原以為只需出資即可，但因本人忙於拍戲無法親自管理，公司長期虧損，劉德華只能不斷投入資金。後來他想退股，卻被告知公司若不補上虧損就將面臨破產，對方甚至直接要求他拿出4000萬港幣才能順利退出。

向太透露，當時劉德華之所以向她借錢，就是不希望背上「破產」污名，「以藝人而言，這種名義上的損失遠比金錢更難承受。」她直言，這段事件也是許多人不了解的真正原因。

向太提醒，中產階級最常踩的陷阱，就是把「投資」當成「創業」；若沒有經驗、無法親力親為，只想用資金推動事業，幾乎是高失敗率。「不是人人都能像孫正義那樣判斷精準，即使是專業投資機構，也可能投千件案子只中一件。」她強調，創業背後的風險往往遠超過想像，慎重評估才是守住財富的唯一關鍵。

劉德華

上一則

泰勒絲「花錢」逼新人讓出婚禮場地？羅德島度假村稱不實

延伸閱讀

香港大火／韓紅率先捐千萬人民幣 劉德華等藝人表哀悼

香港大火／韓紅率先捐千萬人民幣 劉德華等藝人表哀悼
劉德華遇瘋狂粉絲騷擾 劉嘉玲：躲床底偷看 天王嚇壞留陰影

劉德華遇瘋狂粉絲騷擾 劉嘉玲：躲床底偷看 天王嚇壞留陰影
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦鬍鬚白 曾負巨債住貧民窟

74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦鬍鬚白 曾負巨債住貧民窟
神祕客隱身新書發表會 陳凱倫驚：是劉德華的人

神祕客隱身新書發表會 陳凱倫驚：是劉德華的人

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」