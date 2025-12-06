台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」

杜汶澤主理的「小杜麵館」開幕。（記者廖福生／攝影）

港星杜汶澤稱喜歡台灣，也擁有台灣身分證。被問及小紅書 遭禁一事，他笑說：「關我屁事，我對紅色本來就過敏」，表示看到紅色就不舒服，接觸最多紅色就是過年的紅包了。

杜汶澤與團隊打造港式小吃品牌，今天舉行開幕典禮，好友民進黨立委王世堅 、駐芬蘭大使林昶佐等人皆送上花籃祝賀。杜汶澤說：「我個人就感覺他（王世堅）蠻懂吃的，除了唱歌厲害以外，吃飯也好厲害，希望他來品嚐一下，給我們一些意見。」談到老朋友林昶佐，杜汶澤虧他人在芬蘭，忙著脫衣服，「他為我們台灣貢獻他的身體，但他心還是在台灣，很感謝這些。」

談到近來台灣禁小紅書，杜汶澤坦言自己對紅色本來就過敏，「我看到就不舒服，內褲也沒買過紅色，稍微接觸最多紅色是過年紅包，日常生活看到紅色，我都會有點噁心！」對於近期中日關係緊張，他說：「很好啊！這是最正常的關係。」

問起近況，杜汶澤表示對於香港新界大埔宏福苑 的大火悲劇感到痛心，「我有捐一些錢，希望幫助罹難消防家屬，所以直接把錢轉到他們戶頭。」工作上，杜汶澤透露正在籌備電影拍攝，明年6月開拍，「我是負責做導演，沒有演出。」