「賺錢這麼辛苦」佘詩曼爆已立遺囑 不想浪費畢生積蓄

佘詩曼。（取材自微博）

50歲未婚的港星佘詩曼日前表示已立下遺囑：「前些日子剛立好，我賺錢這麼辛苦，要是我出了什麽意外，也不想浪費掉畢生積蓄，希望能按照我的意願去分配。」

據中新網消息，香港 資深藝人許紹雄日前因癌症 去世，佘詩曼憔悴現身其大殮儀式，她說：「他是一位我非常尊重的人物。我認識他很久了，他也當我爸好幾遍……所以，老竇，雖然我很想你，但是我不會再哭了，我會想你的，還有我永遠都會很開心，我也會照顧你的家人。」

佘詩曼接受採訪稱自己因許紹雄離世成長，也未曾想過與許紹雄的這段父女緣分結束得這麼突然，「我也因為這件事成長了，會懂得把這份感情珍藏在心裏。我真的相信，像他這樣樂觀的人，會希望我們繼續開心。」經過此事，佘詩曼更感受到生命的脆弱與無常，「要更加珍惜眼前人，因為你不知道何時會突然失去。誰對你好，你就加倍對他好，並且要讓對方知道，大膽告訴對方『我在乎你、我當你是好朋友』。」

對於愛情和家庭，佘詩曼的態度是：「若遇到就發展、享受快樂；若還沒有，就專心工作。」