我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

疑婚內出軌生子 騙了觀眾30年 70歲金雞影后奚美娟塌房

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奚美娟兩度拿下金雞影后獎。(取材自微博)
奚美娟兩度拿下金雞影后獎。(取材自微博)

兩度榮獲金雞獎最佳女主角的70歲奚美娟一直以來形象溫柔優雅，但日前傳出30年前婚內出軌，生下不知生父是誰的孩子，卻反過來指責丈夫對婚姻不忠；「這瓜一出，真是讓大家開了眼了」。

69歲演員周野芒近日終於洗清多年背負的「拋妻棄子」罵名。據公開的庭審紀錄顯示，周野芒與前妻奚美娟所生之子並無血緣關係，且在婚姻存續期間未共同生育子女，先前流傳的「婚內出軌」、「拒付撫養費」等指控均為不實謠言。

綜合媒體報導，周野芒以1998年電視劇「水滸傳」中林沖一角而廣為人知。1985年，他與奚美娟結婚，婚後分配至上海人民藝術劇院工作。1994年7月，兩人協議離婚。不久後，奚美娟生下一子，周野芒因此被誤傳為拋妻棄子，長達30年備受外界指責。

直到2023年，周野芒為維護自身與家人的名譽，對多名在網路上散布不實信息的網民提起訴訟。他向法院提交親子鑑定報告及其他證據，包括離婚協議、出入境紀錄，證明孩子出生時間晚於離婚日期四個月，雙方無血緣關係，且婚內並未共同生育。2024年，法院最終裁定周野芒勝訴，十餘名造謠者被追責，其中一人甚至以手寫道歉信向周野芒致歉。

據報導，在觀眾印象裡，奚美娟是手握金雞獎的老戲骨，是話劇舞台上的常青樹，更以「獨自撫養孩子的單親媽媽」形象圈粉無數。30多年來，她在鏡頭前數度落淚，講述自己懷著孕拍戲、剛出月子就被丈夫拋棄的「悲慘經歷」，讓前夫周野芒背上「負心漢」的罵名，事業一落千丈。

直到2023年一場官司的開庭，塵封30年的真相才徹底曝光，那個賺足同情的「受害者」，竟是構陷前夫的始作俑者。

周野芒背負罵名30年，終獲法院還清白。(取材自百度)
周野芒背負罵名30年，終獲法院還清白。(取材自百度)

親子

上一則

國家評論協會獎╱李奧納多封帝 一戰再戰奪5項是大贏家

下一則

「信號2」開播前夕震撼彈 趙震雄突被爆曾涉偷盜、性侵

延伸閱讀

金雞影后奚美娟塌房？ 疑婚內出軌生子 還冤枉前夫30年

金雞影后奚美娟塌房？ 疑婚內出軌生子 還冤枉前夫30年
成毅新劇成劇王？「長安二十四計」5影帝影后同飆戲

成毅新劇成劇王？「長安二十四計」5影帝影后同飆戲
「阿凡達：火與燼」3大影后齊聲背書 導演保證：是冒險集大成

「阿凡達：火與燼」3大影后齊聲背書 導演保證：是冒險集大成
范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...