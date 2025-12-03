胡歌首度坦誠二胎生子 自認當父親「挺失敗的」

胡歌首次坦承自己有2個孩子，而且二胎是兒子。(取材自微博)

43歲大陸男星胡歌 近日受訪，談到家庭狀況，首次坦承自己已有2個孩子，也承認第二胎是兒子。但不少人更關注的是，胡歌對「父親角色」的自省，他直言，自己在做爸爸這件事上「挺失敗」。

胡歌與經紀人黃曦寧結婚3年，育有2歲多的女兒「小茉莉」。前不久網傳他迎來二胎兒子，但始終未獲證實。近日，他接連上了魯豫、田朴珺的訪談節目，終於親口承認自己實現了「兒女雙全」，並公開談論4個月大的兒子。

讓人意外的是，當被問及如何平衡對兩個孩子的感情時，胡歌坦言，「對女兒更包容，對兒子反而容易沒耐心」，自認是女兒奴。

胡歌表示，女兒撒嬌時，他會放下一切哄她吃甜品，而兒子半夜啼哭，他只能笨拙地抱著轉圈，最後交給妻子解決。

胡歌並提到，40歲那年當了爸爸，因為不想跟女兒「小茉莉」分開太久，會帶著她在劇組拍戲，甚至曾帶她前往海拔4700公尺的地方，卻讓女兒產生輕微的「高原反應」，事後他有些後悔，覺得自己實在太不謹慎。

胡歌還坦言，自己長期在外工作，大部分時間不在孩子身邊，「在她成長的路上，我是嚴重缺席的」。他形容自己無法平衡家庭與事業，身為父親的角色表現得並不好，甚至用「挺失敗」形容自己。

胡歌也分享他其實不喜歡受到關注，跟當紅流量小生相比，自己算是「過氣了」，成家有女兒後他也認為要把重心擺回家庭。