我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

亞當斯、曼達尼首次會晤 商討紐約市政交接

不是高至霆？張佳寧被拍到與「男友」當街爭執 最後一起回家

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張佳寧被拍到疑似有了新戀情。(取材自微博)
張佳寧被拍到疑似有了新戀情。(取材自微博)

憑藉「如懿傳」、「知否」、「私藏浪漫」、「一閃一閃亮星星」等劇打開知名度的張佳寧，和男演員高至霆的緋聞一傳多年，甚至傳出兩人正籌備婚禮。但近日，張佳寧被八卦媒體拍到與神秘男子親密互動、當街爭執的畫面，讓不少網友猜測她已有新戀情，相關話題登上熱搜。

前不久，多位娛樂部落客才爆料，張佳寧和小6歲的高至霆「分手已有一陣子」，並透露張佳寧情緒低落、工作時常走神，一度讓家人很擔心。

但時間過去沒多久，有八卦媒體拍到張佳寧與一名身高突出的男性搭同班機返京，隨後一起返回住所。隔天，該男子陪同張佳寧工作，但晚間聚餐後張佳寧情緒明顯低落，男方多次安撫未果，她隨後查看對方手機，兩人在路邊發生短暫對峙，期間兩人一度「雙手叉腰、眉頭緊蹙」，最終仍一起返家。

有網友對比指出，該男子與張佳寧緋聞男友高至霆身形不符，應該不是同一個人。也間接證實，張佳寧和高至霆分手傳聞。

事件登上熱搜後，不少網友譴責狗仔偷拍侵犯藝人私生活，亦有人質疑，張佳寧與彭昱暢主演電影的「過家家」將於元旦上映，有網友推測爭執畫面也許是為製造熱度，但未獲證實。

上一則

子瑜帶團回家鄉再創紀錄 TWICE攻上台北101點燈4小時寵粉

下一則

演過「瑯琊榜」、「知否」…這位老戲骨露臉「大生意人」 看哭觀眾

延伸閱讀

濱崎步上海「一個人的演唱會」是彩排被偷拍？網民熱議

濱崎步上海「一個人的演唱會」是彩排被偷拍？網民熱議
工程師偷拍女友性交、裸露影像 不滿分手竟印出貼她車上被判刑

工程師偷拍女友性交、裸露影像 不滿分手竟印出貼她車上被判刑
6歲「想想」再遭偷拍 趙麗穎氣到發聲維權

6歲「想想」再遭偷拍 趙麗穎氣到發聲維權
觀影說劇／成龍化身老房東 「過家家」笑料滿屋

觀影說劇／成龍化身老房東 「過家家」笑料滿屋

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效