「趙露思哥哥」馬伯騫險遭女粉上台強吻 一件物品救了他

娛樂新聞組／綜合報導
馬伯騫曾在「偷偷藏不住」中飾演趙露思的哥哥。(取材自微博)
馬伯騫曾在「偷偷藏不住」中飾演趙露思的哥哥。(取材自微博)

中國男星馬伯騫曾在熱播甜寵劇「偷偷藏不住」中，飾演「桑稚」趙露思的哥哥「桑延」走紅，熱愛音樂的他近年朝歌壇發展，日前一場演出中，在台上突然遭到瘋狂女粉絲上台「強吻」，幸好馬伯騫穿了厚底鞋，「身高差」讓他逃過一劫，但還是被嚇到當場呆住。

從網上流出示頻可見，馬伯騫當時正在舞台上表演，一名女粉絲未經任何保安人員阻攔，以異常自然的姿態徑直走上台，連馬伯騫也未察覺異常。沒想到，這名女粉直接捧住馬伯騫的臉試圖強吻，但因為顯著身高差，親吻未遂。工作人員隨後將女粉帶離。

雙方全程異常淡定，馬伯騫只露出錯愕苦笑，女粉被架離舞台時則並無掙扎，整個過程被網友形容「詭異的像AI生成」。不過，馬伯騫腳上的增高鞋意外成了焦點，不少網友調侃「鞋跟再低1厘米就親到了」、「鞋救了他一命」，相關梗圖瘋傳。

事件發生後，網友直指主辦方失職，質疑「為何無保安攔截粉絲」，經紀公司也正式報警處理，並表示將加強演出現場的安全措施。

影片曝光後引發網友議論，「這女的動作熟練到以為真是他女朋友」、「她淡定到旁人都以為只是工作人員」、「太可怕了」，還有不少人隔著螢幕心疼馬伯騫，稱「事實證明流氓男女都會害怕」。

馬伯騫差點遭到瘋狂女粉絲「強吻」。(視頻截圖)
馬伯騫差點遭到瘋狂女粉絲「強吻」。(視頻截圖)

趙露思

