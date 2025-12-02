成毅新劇成劇王？「長安二十四計」5影帝影后同飆戲

成毅飾演的「謝淮安」一夜白頭。(取材自微博)

由中國古裝劇男神成毅主演、以盛唐為背景的復仇權謀劇「長安二十四計」近日官宣定檔，預約人數立刻衝破250萬，成為2025年底最受期待的「劇王候選」。該劇未播先紅，除了成毅個人魅力，「1個劇組5個影帝影后視帝」也成為話題，登上熱搜。

劇中，成毅飾演男主角「謝淮安」，因家族遭到虎賁將軍「言鳳山」（張涵予飾演）滅門，讓他悲痛之下一夜白頭。經多年蟄伏，他化名進入長安，表面是帝王「蕭武陽」（劉奕君飾演）的謀士，實際上暗中與「白莞」（徐璐飾演）聯手布局，要為家族枉死的家人復仇。

謝淮安標誌性台詞，「復仇路上，見不得任何一個仇人有善終」引發全網玩梗，被稱為「古裝版明牌狼人殺」。

除了權謀劇情，老戲骨雲集也讓「長安二十四計」更添看點。據統計，該劇匯集了「5個影帝影后視帝」。

其中，雙面國師「吳仲衡」由華鼎獎最佳男主角王勁松飾演；運籌帷幄神秘老者「岑偉宗」由白玉蘭最佳男主角、百花金雞雙料影帝倪大紅飾演；亦正亦邪的將軍「言鳳山」由金雞影帝、百花獎最佳男主角張涵予飾演。

另外，法國南特三大洲電影節最佳男主角成泰燊飾演身分成謎的「燭之龍」；華表獎、金雞獎雙料影后艾莉亞則飾狠厲神秘的老嫗。