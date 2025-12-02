郭碧婷驚曝女兒被孤立 被指是「生子機器」高EQ獲讚

向佐(右)、郭碧婷育有一雙兒女。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷與向佐2019年結婚，育有一女一子。近日她錄製綜藝時分享女兒在幼兒園遭到「小朋友吃醋式孤立」的經歷，引起不少媽媽共鳴。

郭碧婷透露，女兒原本有一個玩得十分要好的小女孩同學，某天卻突然被對方疏遠。她察覺異狀後向老師詢問，才知道原來該名小女孩喜歡的男同學，也常與郭碧婷女兒一起玩，讓她吃醋到選擇「不理人」。郭碧婷擔心女兒受委屈，特地安撫她，沒想到女兒完全不受影響，只淡定回：「她不理就不理，我還有別人可以玩啊。」天真又不鑽牛角尖的反應，讓郭碧婷直呼「孩子的世界其實單純得很可愛」。

除了女兒的幼兒園故事，郭碧婷的生育話題也常受到討論。她自2020、2022年連續生下一對子女，曾被網友酸為「生子機器」，對此她未正面回應，但她在節目中談到對懷孕的看法，坦言：「我覺得懷孕生子是很美好的事。男人做不到，孩子是你用心血孕育的，這是造物者給女性的神奇能力。」

向太陳嵐也曾在社群上公開力挺郭碧婷，稱她教育方式一致、有原則，家人也完全尊重，「郭碧婷不給孩子吃的，我們也不會偷偷給。向佐很溺小孩，因為他自己也是大孩子，所以碧婷等於要管三個。」她並稱讚外孫從小懂規矩、不會亂哭鬧，「碧婷教得很好，我們沒理由破壞。」