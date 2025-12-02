我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「大生意人」最驚艷角色？李純氣場全開 女主被襯成丫鬟

娛樂新聞組／綜合報導
李純身上看不到所謂「惡毒女配」該有的樣子。(取材自微博)
陳曉、孫千、羅一舟、黃志忠等主演的晚清古裝傳奇劇「大生意人」，首播27分鐘收視就突破3%，創央視八台3年來紀錄。除了男主陳曉演技受矚，劇中一眾配角也很吸睛。其中，李純飾演的蘇紫軒，可說是第一個在網上出圈的角色，她犀利眼神、超強氣場，強壓女主孫千，甚至有網友調侃，「女主角被襯得像丫鬟」。

孫千在劇中飾演馬幫千金常玉兒，演技呈現兩極化評價。一方面，有觀點認為她成功塑造了「甜妹臉御姐身」反差感，且情感戲細膩自然，尤其雪地初遇男主古平原那場戲，被讚「將少女心動演繹得層次分明」。

不過另一方面，孫千也被質疑演技不到位，未能詮釋出角色應有的江湖氣與商業頭腦，看起像「戀愛腦大學生」，更有評論直指她說話「唯唯諾諾」，一點都沒有馬幫千金的江湖氣，對比李純飾演的霸氣女商蘇紫軒，「被襯得像個丫鬟」。

「大生意人」中，李純一出場就對上無賴賭徒，狂妄不羈模樣獲得關注，不少人想起她在「如懿傳」中飾演「令妃」陰險狠辣的模樣，讓人「1秒鏡頭夢回7年前狠女」，直呼李純的演技更上一層樓。

據悉，北京電影學院表演系的李淳，與吳謹言是同班同學，她曾客串「花千骨」中的反派「霓漫天」、宮鬥劇「如懿傳」中的「令妃」，以及在「慶餘年」演出身世坎坷的「司理理」。

李純雖屢次演反派，但她身上看不到那些所謂「惡毒女配」該有的瞪眼、怒吼等，反而是眼神中藏了一股狠勁。有網友說，李純在談笑間完成恩威並施的權謀布局，塑造出「笑裡藏刀」的野心美人形象。

還有人說，「李純持槍又美又颯，槍聲一響氣場全開」、「酷又颯真是讓人看的太爽了」、「完全是女一的氣場啊」。

孫千被質疑一點都沒有馬幫千金的江湖氣。(取材自微博)
陳曉

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」
「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」
演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家
陳曉當「大生意人」像過家家？ 網吐槽：演不了別硬演

