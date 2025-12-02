陳曉「未婚妻」移情別戀？ 向涵之、朱亞文「兔狼CP」 網敲碗二搭

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
向涵之飾演的「白依梅」和朱亞文飾演的將軍「李成」，成為大受歡迎的CP。(取材自微博)
陳曉、孫千、羅一舟、黃志忠等主演的晚清古裝傳奇劇「大生意人」，首播27分鐘收視就突破3%，創央視八台3年來紀錄。隨著劇情推進，回到故鄉的「古平原」（陳曉飾演），終於見到向涵之飾演的未婚妻「白依梅」，讓人意外的是，她竟愛上朱亞文飾演的將軍「李成」。本以為會引來觀眾一片罵聲，沒想到大家愛上兩人的「兔狼CP」感，並高喊「朱亞文向涵之二搭」。

「大生意人」中，古平原和白依梅是未婚夫妻，古平原擺脫流人身分回到老家後，發現未婚妻落入反抗軍手中。兵荒馬亂中，白依梅意外憑藉醫術救了南軍李成將軍的命，兩人暗生情愫。

其中一段李成自稱「滿手血債必下地獄」，換來白依梅以「菩薩不救你，我救你」救贖，加上她自然落下的眼淚，衝擊不少觀眾的心。不少網友大讚兩人的「化學反應」，讓人看著就很有感覺。

素有「行走的賀爾蒙」之稱的朱亞文，與向涵之「反差宿命感與極致救贖美學」引爆全網，甚至力壓主線CP。

據悉，41歲的朱亞文比23歲的向涵之足足大了19歲，卻一點不影響CP感，僅憑8場對手戲就點燃全網對二人二搭的狂熱期待。對此，導演張挺親自下場立下「寫劇本，一定要二搭」的軍令狀，瞬間將觀眾沸騰。

其實，向涵之今年主演的「定風波」和「仙台有樹」，分別搭配人氣男星王星越和鄧為，但反響都不大，演技也遭到質疑。沒想到醫女白依梅一角，讓她口碑由黑轉紅，和演技派朱亞文對戲，也收放自如，甚至有網友稱讚她的原聲台詞「神似湯唯」，引發熱議。

