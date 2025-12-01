辛芷蕾威尼斯封后 郝蕾疑暗酸「扯頭髮得影后」遭質疑

中國女星辛芷蕾憑藉導演蔡尚君作品「日掛中天」獲頒威尼斯影展最佳女演員獎。（歐新社）

中國女星辛芷蕾曾演出「如懿傳」的嘉貴妃大受歡迎，她日前憑電影「日掛中天」勇奪下第82屆威尼斯影展 最佳女演員獎。然而，就在全網慶賀之際，資深女星郝蕾卻在社群寫下：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」一句充滿火藥味的評語，立刻在網路引爆熱議。

雖然郝蕾並未指名道姓，但內容明顯影射某位因肢體衝突橋段入圍並得獎的女演員，不少網友因此將矛頭直指辛芷蕾，認為兩人毫無交集卻突然「隔空開戰」，讓風波迅速升級。

在議論越演越烈後，郝蕾1日於新加坡 國際華語電影金獅大賞受訪時親上火線澄清，強調外界完全誤會她的意思：「好吧，關於辛芷蕾的這個問題，是一個巨大的烏龍。」她透露事發當天就已與辛芷蕾溝通，「我說的壓根不是她。」

然而這番解釋並未成功止血，反而激起更多質疑。大量網友在社群留言反擊：「不是她，那你說的是誰？」、「句句像在點名，現在一句烏龍就想混過去？」、「朋友圈敢嗆，鏡頭前怎麼慫了？」、「既然不是辛芷蕾，那請你講清楚，不要讓大家對號入座。」批評聲浪持續延燒。

辛芷蕾則早在11月7日就曾以長文談及此事，表示影展榮譽不屬於她個人，而是整個「日掛中天」團隊共同的成果。至於被熱議的「扯頭髮」鏡頭，她坦言那只是整部作品極小的一部分，不應以片段去評價表演全貌，「如果大家因為爭議願意去了解這部電影，我反而覺得是好事。」