我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

辛芷蕾威尼斯封后 郝蕾疑暗酸「扯頭髮得影后」遭質疑

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國女星辛芷蕾憑藉導演蔡尚君作品「日掛中天」獲頒威尼斯影展最佳女演員獎。（歐新社）
中國女星辛芷蕾憑藉導演蔡尚君作品「日掛中天」獲頒威尼斯影展最佳女演員獎。（歐新社）

中國女星辛芷蕾曾演出「如懿傳」的嘉貴妃大受歡迎，她日前憑電影「日掛中天」勇奪下第82屆威尼斯影展最佳女演員獎。然而，就在全網慶賀之際，資深女星郝蕾卻在社群寫下：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」一句充滿火藥味的評語，立刻在網路引爆熱議。

雖然郝蕾並未指名道姓，但內容明顯影射某位因肢體衝突橋段入圍並得獎的女演員，不少網友因此將矛頭直指辛芷蕾，認為兩人毫無交集卻突然「隔空開戰」，讓風波迅速升級。

在議論越演越烈後，郝蕾1日於新加坡國際華語電影金獅大賞受訪時親上火線澄清，強調外界完全誤會她的意思：「好吧，關於辛芷蕾的這個問題，是一個巨大的烏龍。」她透露事發當天就已與辛芷蕾溝通，「我說的壓根不是她。」

然而這番解釋並未成功止血，反而激起更多質疑。大量網友在社群留言反擊：「不是她，那你說的是誰？」、「句句像在點名，現在一句烏龍就想混過去？」、「朋友圈敢嗆，鏡頭前怎麼慫了？」、「既然不是辛芷蕾，那請你講清楚，不要讓大家對號入座。」批評聲浪持續延燒。

辛芷蕾則早在11月7日就曾以長文談及此事，表示影展榮譽不屬於她個人，而是整個「日掛中天」團隊共同的成果。至於被熱議的「扯頭髮」鏡頭，她坦言那只是整部作品極小的一部分，不應以片段去評價表演全貌，「如果大家因為爭議願意去了解這部電影，我反而覺得是好事。」

新加坡 威尼斯影展

上一則

鄭爽代孕棄養被封殺4年 AI拍自傳求復出「重演爭奪撫養權」

延伸閱讀

辛芷蕾是最佳推薦官 回鶴崗擼串上熱搜 網友紛問哪家？

辛芷蕾是最佳推薦官 回鶴崗擼串上熱搜 網友紛問哪家？
辛芷蕾經紀人擋簽名 網友批「敗好感」

辛芷蕾經紀人擋簽名 網友批「敗好感」
人紅是非多？辛芷蕾被經紀人阻止簽名 網轟「敗好感」

人紅是非多？辛芷蕾被經紀人阻止簽名 網轟「敗好感」
郝蕾諷「影后」靠運作 辛芷蕾6連問反擊 開撕火藥味濃

郝蕾諷「影后」靠運作 辛芷蕾6連問反擊 開撕火藥味濃

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險