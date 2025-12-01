我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

謝安琪曾住宏福苑 長文悼念「絕望中彼此守望」

娛樂新聞組／綜合報導
香港歌手謝安琪曾住過失火的宏福苑。（取材自IG）
香港大埔宏福苑日前發生五級大火，造成逾百人喪生、數十名居民受傷，部分家庭至今仍在尋找失聯親友，整個社會籠罩在悲痛與震撼之中。曾在宏福苑長大的香港歌手謝安琪（Kay）在事發數日後才鼓起勇氣發聲，11月30日深夜透過社群平台撰寫長文悼念，坦承心情長時間無法平復。

噓！星聞報導，謝安琪回憶，宏福苑不僅是她童年與青春時期的生活據點，更陪伴她走過出道前的成長歲月。「這裡裝載了我整個青春。」她難過表示，這場大火奪走的，不僅是她熟悉的建築物，更讓她在短短幾天內連續接到舊同學、長輩與鄰里的死訊，「那份沉痛，是無法言喻的。」看到昔日熟悉的大樓被烈焰吞噬、街坊家園化為焦黑廢墟，她坦言心裡像被撕裂。

此外，她也提到看到現場消防員不眠不休搶救、救護人員穿梭奔走、街坊的哭喊與受困者的呼救聲，點滴都讓她揪心。謝安琪表示，雖然每個人都感到無力，但任何小小的行動，包括轉發資訊、捐款、獻花或投入義工，都能成為支撐受創家庭的重要力量。

在長文中，她特別向在任務中殉職的消防員何偉豪致上最深切的敬意，並祝福仍在醫院治療的消防及搜救隊員早日康復。「你們的勇氣和奉獻，永遠值得我們記住。」

面對受災居民未來漫長的重建路，她提醒社會大眾，關懷不應只停留在新聞熱度上升的這段期間，「當聚光燈淡去，他們的困境卻才正要開始。」她呼籲外界願意長期陪伴，將眼前的悲傷化為持續的支持。

文章最後，謝安琪以「家，不只是一磚一瓦，而是絕望中仍願彼此守望」作結，盼逝者安息、生者堅強。她並勉勵所有身處悲痛的人：「請允許自己悲傷，也記得在撐住別人的同時，也要撐住自己。」

據悉，謝安琪與丈夫張繼聰皆自小在大埔長大，兩人也已向仁濟慈善基金捐出100萬港元（約12.84萬美元），協助受災居民度過難關。

宏福苑 香港

