矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

王晶爆奪影帝內幕 易烊千璽「挑殘疾角色容易拿獎」

記者陳穎／綜合報導
易烊千璽憑藉電影「小小的我」奪下金雞獎影帝。（取材自微博）
香港資深導演王晶近日在社群平台談及影帝得獎話題，引發關注。他以大陸男星易烊千璽在電影「小小的我」中飾演腦性麻痺少年為例，直言此類角色較容易獲得評審青睞，因此他認為易烊千璽在金雞獎奪下最佳男主角「並不意外」。王晶表示：「易烊千璽專挑困難角色演，『小小的我』這次演殘疾人拿獎，其實就是比較容易。」

易烊千璽11月15日以片中「劉春和」一角成為金雞獎史上最年輕影帝，表現備受矚目。王晶的評論也讓外界再度關注影視獎項的評審標準與得獎生態。

談到獎項運作，王晶也透露過往家族在影壇的親身經歷。他指出父親曾拍過一部認為有望得獎的作品，卻因為獎項遭「買走」而槓龜；兩年後父親隨意拍的一部片反而得獎，讓他直言：「其實就是補給他的。」暗示業界存在補償機制、甚至不乏操作空間。

除了獎項生態，王晶也談到大陸娛樂圈的經紀制度，以近年風波不斷的趙露思為例。趙露思自去年起與「銀河酷娛」爆發合約糾紛，今年10月底才正式解約。王晶表示，許多經紀糾紛源自「利益分配不均」，並點名銀河酷娛屬「一星公司」，旗下簽了不少藝人卻只捧紅趙露思，使她成為公司最主要收入來源。

他也補充，娛樂圈此類公司並非少數，例如「樂華娛樂」高度依賴男星王一博，單一藝人貢獻公司六成以上營收。王晶坦言，過度集中收入的經營模式，容易放大公司與藝人之間的矛盾，成為糾紛導火線。

