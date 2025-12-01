我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

網友屢偶遇…梁朝偉闢謠移居日本 自爆要演連環殺手

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁朝偉將接拍電視劇。（取材自IG）
梁朝偉將接拍電視劇。（取材自IG）

港星梁朝偉近日出席新加坡國際電影節，分享他的演藝生涯與近況。在互動環節中，梁朝偉被問到是否已「長居日本」。他親自澄清並未搬遷，只是因為在日本語言不通、不會有人主動攀談，反而讓他覺得自在，享受遠離喧囂的清靜感。此前，多名網友在日本偶遇梁朝偉，一度引發他「定居日本」猜測。

梁朝偉曾透露，他在工作空檔期都會在日本旅居，這習慣已維持逾30年，而且他通常是獨自在當地逗留，太太劉嘉玲只間中會前往相伴。他還曾提及多年來不會講日文的原因，「我從來沒有學過一句日語，因為我不想和別人講話。」

有網友曾在社交平台分享在日本東京偶遇梁朝偉的合照，以「全世界都在偶遇梁朝偉，我也發一個」為標題，寫道自己在東京南青山逛街，突然遇到梁朝偉，並和偶像合照的經歷，讚他 「打扮低調卻依然十分有型」。

此外，也有網友稱在北海道滑雪場頻繁偶遇他，甚至傳出購置房產的消息，均被證實為短期停留。

闢謠同日，梁朝偉亦在座談會上見透露明年將非常忙碌，手上電影、影集接連開拍，還需要投入大量時間研究劇本。

他先前在香港曾提及即將出演歐美電視劇，也是暌違36年演出電視劇，此次更進一步「自爆」角色類型，「不知道可不可以講，其實我在電視劇是演一個連環殺手！」他笑稱這是演藝生涯難得的全新挑戰，「和我以往的角色非常不同，是個相當黑暗的角色。」

一向被外界視為「社恐代表」的梁朝偉，也提到對舒淇轉型導演後屢獲好評的看法。他坦白表示自己沒有當導演的志向，「我沒有想講的故事，所以還是做好演員本分，替導演傳達他們想表達的內容」。

梁朝偉 日本 新加坡

上一則

布魯斯威利失智惡化 妻安排後事：將捐腦供醫療研究

下一則

連8張專輯登告示牌 韓男團Stray Kids刷新K-POP紀錄

延伸閱讀

屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下

屢被偶遇…梁朝偉再闢謠定居日本：1原因偶爾去一下
梁朝偉暌違36年演電視劇扮殺手 否認「移居日本」傳聞　

梁朝偉暌違36年演電視劇扮殺手 否認「移居日本」傳聞　
梁朝偉甜擁劉嘉玲 36年前東京迪士尼約會照出土

梁朝偉甜擁劉嘉玲 36年前東京迪士尼約會照出土
梁朝偉、劉嘉玲36年前約會照出土 迪士尼樂園相擁超甜

梁朝偉、劉嘉玲36年前約會照出土 迪士尼樂園相擁超甜

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企