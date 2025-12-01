我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶

川普無償對台軍援歸零 承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳曉罕見換下了使用11年的微博背景圖。(取材自微博)
陳曉罕見換下了使用11年的微博背景圖。(取材自微博)

大陸男星陳曉主演的古裝劇「大生意人」開播後收視長紅，古平原一角也讓人看到他演技上的蛻變。其實，在新劇開播前，陳曉罕見換下了使用11年的微博背景圖，而這圖正是他親手繪製的「神鵰俠侶」楊過角色畫像，此舉引發不少關注，有人直指他是在向過去告別。

陳曉的微博背景圖自2015年沿用至2025年初，持續約11年之久。該圖片是他親手繪製的「神鵰俠侶」楊過角色畫像，最特別的是，圖中楊過心口位置藏有一枚戒指。此細節被網友解讀為「將愛人放在心底」，並認這是陳曉與陳妍希因戲結緣的「定情象徵」。

2025年2月，陳曉、陳妍希官宣離婚時，該背景圖並未更換，一度成為媒體焦點，有人認為「未換圖即未徹底決裂」。

近日，「大生意人」開播前夕，陳曉突然將背景圖換為劇中角色「古平原」，引起外界關注。對此，工作室強調換圖是為配合角色宣傳。但有網友認為，陳曉此舉象徵徹底走出離婚陰影，表明他堅決與過去切割的心態。

「大生意人」在幾乎零預熱的情況下「空降」開播，僅27分鐘收視率就突破3%，峰值達到3.2%，收穫高收視、高口碑。

陳曉 陳妍希 微博

上一則

「趙露思哥哥」差點被強吻？馬伯騫台上遭女粉突襲 「這東西」救了他

下一則

濱崎步「一招氣死小粉紅」 中媒體人：損失超過日本

延伸閱讀

「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」

「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」
與名媛前妻糾紛剛開完記者會 台夜店大亨與女友遭設伏

與名媛前妻糾紛剛開完記者會 台夜店大亨與女友遭設伏
只穿襯衫露大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 網友頂不住了

只穿襯衫露大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 網友頂不住了
演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家

演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地