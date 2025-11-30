鍾漢良重逢S型身材的秦嵐 50歲皮膚「又嫩了」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
「亦舞之城」熱播，鍾漢良(左起)、白冰、秦嵐三位主演表現獲不少好評。（取材自微博）
正在熱播的電視劇「亦舞之城」，講述一對中年戀人12年後重逢後的糾葛，首播就衝上了多個平台的熱搜，三位主演表現獲不少好評。鍾漢良將中年虐戀的酸澀感演繹得淋漓盡致，網友發現50歲的他，皮膚狀態和眼睛亮度看來「又嫩了」；46歲的秦嵐，為戲花三個月進行高強度芭蕾訓練，身材在線；白冰優雅詮釋尷尬的現任女友，39歲的她保養得像29歲，演技和顏值都讓網友們直呼是「奔著中年偶像劇天花板去的」。

「亦舞之城」改編自青衫落拓小說「誰在時間的彼岸」，曾經深愛卻被拆散的馮睿和譚思婷12年後重逢，而馮睿已有了一個幾乎完美的現任女友溫佩妍。

馮睿身上有三層身分：被初戀「拋棄」的受害者、被母親操控多年的兒子、獨自撫養孩子的父親。鍾漢良用大量眼神和停頓，把這個角色的複雜一點點拎出來。比如馮睿在機場聽到初戀譚思婷要回國工作時，僅身體動作明顯頓了一下，眼睛開始出神；與譚思婷重逢時，他先是楞住，眼裡閃過激動又馬上收回去。

而且，無論鏡頭推得多近，鍾漢良的皮膚狀態和眼睛亮度依然抗打，不少網友稱他看起來好像「又嫩了」。

許多觀眾對飾演譚思婷的秦嵐在劇中的第一印象都是「怎麼瘦成紙片人了？」，不過繼續看下去，她瘦而不柴，身材仍有明顯的S型曲線。為演好劇中的芭蕾舞演員角色，秦嵐不僅做好了身材管理，還提前三個月進行高強度芭蕾訓練，拍攝時腳背出血仍堅持親自上陣，沒有找替身，這讓網友們驚豔她的身材之際，也稱讚她的敬業。

秦嵐在劇中的穿搭也在網上引發討論，比如秦嵐會穿寬鬆的西服外套搭配長裙，能秀出自己的曲線，同時提高身材比例，是小個子女生可以學習的小巧思；短款上衣搭配高腰牛仔褲，同樣是顯腿長的一種穿搭方式，也讓秦嵐在這部劇中成為了行走的穿搭種草機。

而飾演溫佩妍的白冰，她的顏值和演技也讓不少人驚喜。造型上，白冰走的是一種優雅路線，長髮、淺色連衣裙、簡潔俐落的外套，舉手投足很有教養，彈鋼琴的畫面很耐看。39歲的她看著跟29歲差不多，皮膚緊緻又光滑，顯示保養得宜。

白冰把溫佩妍演成了一個有愛人、有事業的現代女性，也演出了聰明女人處理問題的手段，在得知情敵是譚思婷後沒有大吵大鬧，反倒是跟對方心平氣和地坐下來談話，暗戳戳地宣誓主權，演技也是毋庸置疑。

