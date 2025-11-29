觀影說劇／宋茜「山河枕」與丁禹兮苦戀 狂瘦至40公斤

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
宋茜在「山河枕」中飾演將門遺孤「楚瑜」。(圖／愛爾達電視提供)
宋茜在「山河枕」中飾演將門遺孤「楚瑜」。(圖／愛爾達電視提供)

中國女星宋茜丁禹兮主演，話題古裝陸劇「山河枕」上演一段「偽叔嫂」戀，二人對彼此有情，礙於身分與世俗眼光綑綁，相愛卻受層層阻礙，愈禁忌愈相愛設定，讓劇迷沉淪，劇情高甜浪漫場面不斷。

古裝女神宋茜在「山河枕」中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出宋茜專屬的「女將軍」英姿颯爽氣場。網友大讚，「宋茜從偶像女團的女舞一闖進古俠變女武一」、「這絕對是宋茜的人生鏡頭！」話題十足。

為了貼合角色，宋茜不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲；儘管在攝氏零下1度的雪地拍攝，也拒用替身，更被武術指導評價為「可做武替」等級。

此外，身高168公分的她，昔日是「水腫妹」，為戲嚴格執行飲食控制、身材管理，體重狂降至40公斤。她用細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面，角色果敢獨立、內心柔軟，明白當下要做什麼事，人物特質相當打動她。

劇中，丁禹兮飾演的「衛韞」本是鎮國侯家族受寵的小兒子，一場目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，尤其感人。他表示，拍扶靈回京戲時，棺材邊有破損和小瑕疵，「當時我給自己的心理建設是『父親、哥哥，我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰，很對不起你們。但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』」字裡行間流露對「衛韞」的心疼。

「山河枕」丁禹兮演技備受肯定。(圖／愛爾達電視提供)
「山河枕」丁禹兮演技備受肯定。(圖／愛爾達電視提供)

