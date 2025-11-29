香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，對此，大陸男星李連杰宣布和向華強、向太夫妻、朱李月華女士共捐出300萬港元(約272萬人民幣、38萬美元)救助災民，容祖兒和阿Sa（蔡卓妍）、Angelababy（楊穎）也分別捐100萬港元給仁濟醫院。古天樂則是宣布取消東京動漫節活動，向佐素顏出鏡發聲，時情緒激動多次哽咽至難以言語。
其他還有不少藝人都宣布將出一分力，中國慈善總會也透露，台灣女星楊丞琳、李榮浩夫妻共同捐款人民幣100萬元，另外肖戰（100萬元人民幣，以下同）、易烊千璽（100萬）、楊紫（100萬）以及張藝興（100萬）也捐款協助災區事宜。
港星方面，吳千語捐出30萬元港元（以下同），文詠珊及高海寧分別捐出20萬元；王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬元，張柏芝工作室發出公告捐贈100萬元，謝霆鋒則宣布以美獅鋒味搖滾美食節名義捐出500萬元。
據港媒報導，香港演藝人協會會長古天樂、胡子彤及張文傑原定12月5日到7日將出席在東京的動漫節活動，日前透過官方宣布，因大埔大火事件取消行程，「由於災情需要被高度重視及關注支持，因此需要修改原定日本之行」，並向已經購票要參加的粉絲道歉，「抱歉讓大家期待三位光臨，但希望大家能夠體諒香港目前的狀況。我們會替每一位受災情影響的人禱告。」
