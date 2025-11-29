我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

MAMA全體黑衣登場「支持香港」 朴寶劍領眾星默哀20秒

娛樂新聞組／綜合報導
朴寶劍帶領全場默哀20秒。（取材自微博）
朴寶劍帶領全場默哀20秒。（取材自微博）

南韓音樂頒獎典禮「2025 MAMA Awards」」（MAMA）日前在香港舉行，時值大埔宏福苑發生5級大火傷亡慘重，主辦方韓國CJ集團並宣布捐出2000萬港元(約1817萬人民幣、256萬美元)賑災；典禮首場演出上，眾星配戴黑絲帶對大火死難者表達哀悼，主持人朴寶劍紅著眼帶領全場默哀20秒。

南韓年度樂壇盛事MAMA相隔七年重返香港，選在可容納5萬人的啟德體育園主場館舉行，門票早已全部售罄。由於剛發生大埔宏福苑奪命大火造成逾百死傷，MAMA決定如期演出，但取消紅地毯環節。表演嘉賓之一香港男團MIRROR在典禮前宣布辭演，有粉絲表示支持，也有人感到失望。

頒獎典禮以「支持香港」作為活動基調，用音樂為香港提供正能量，並調整各項表演環節，舞台上也取消了噴火特效。女團MEOVV在演唱歌曲「Burning Up」（燃燒）時，也特地將歌詞改為「Turn It Up」（打開）。

據網易報導，幾乎所有出席的藝人都身穿黑色系衣服，每位上台頒獎和得獎的藝人皆表達哀悼之意。正式開始前，由首日主持人朴寶劍胸戴黑色追悼絲帶登台，向火災死傷者表達慰問。他紅著眼眶，含淚帶領全場默哀20秒，aespa Ningning、i-dle雨琦、ZEROBASEONE Ricky等成員也用中文發表哀悼感言。

獎項部分，男團ENHYPEN獲得「VISA年度粉絲選擇獎」、「TELASA最受歡迎全球藝人」和「粉絲選擇獎」成為三冠王；「VISA年度歌曲」頒給BLACKPINK成員Rosé的「APT.」；女團IVE拿下全球流行歌曲、最受歡迎全球表演者與粉絲選擇獎，同樣是三冠王；最佳新人獎由CORTIS與Hearts2Hearts獲得；出道20年的Super Junior獲激勵成就獎。

典禮在平和的氛圍中進行。（取材自微博）
典禮在平和的氛圍中進行。（取材自微博）

香港 宏福苑 南韓

「小鬼初戀」麥考利克金揭拍片舊事：群蜂上身好危險

好像拍偶像劇 邱澤、許瑋甯曝試婚紗2人都笑場

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者

香港宏福苑大火受困2小時 住戶「以為會死留遺言」驚魂紀實

MAMA所有藝人全換一身黑 朴寶劍帶頭哀悼香港大火

香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

