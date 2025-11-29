MAMA全體黑衣登場「支持香港」 朴寶劍領眾星默哀20秒

朴寶劍帶領全場默哀20秒。（取材自微博）

南韓 音樂頒獎典禮「2025 MAMA Awards」」（MAMA）日前在香港 舉行，時值大埔宏福苑 發生5級大火傷亡慘重，主辦方韓國CJ集團並宣布捐出2000萬港元(約1817萬人民幣、256萬美元)賑災；典禮首場演出上，眾星配戴黑絲帶對大火死難者表達哀悼，主持人朴寶劍紅著眼帶領全場默哀20秒。

南韓年度樂壇盛事MAMA相隔七年重返香港，選在可容納5萬人的啟德體育園主場館舉行，門票早已全部售罄。由於剛發生大埔宏福苑奪命大火造成逾百死傷，MAMA決定如期演出，但取消紅地毯環節。表演嘉賓之一香港男團MIRROR在典禮前宣布辭演，有粉絲表示支持，也有人感到失望。

頒獎典禮以「支持香港」作為活動基調，用音樂為香港提供正能量，並調整各項表演環節，舞台上也取消了噴火特效。女團MEOVV在演唱歌曲「Burning Up」（燃燒）時，也特地將歌詞改為「Turn It Up」（打開）。

據網易報導，幾乎所有出席的藝人都身穿黑色系衣服，每位上台頒獎和得獎的藝人皆表達哀悼之意。正式開始前，由首日主持人朴寶劍胸戴黑色追悼絲帶登台，向火災死傷者表達慰問。他紅著眼眶，含淚帶領全場默哀20秒，aespa Ningning、i-dle雨琦、ZEROBASEONE Ricky等成員也用中文發表哀悼感言。