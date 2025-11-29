我的頻道

Tripadvisor冬季旅遊勝地 紐約奪全美榜首

中日緊張之際 日國腳拿「最後日本兵」照片合影 母隊致歉

鬆弛感贏了…劉亦菲頂著十幾萬行頭露面 素顏炸街

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲的時尚操作向來很受肯定。（取材自微博）
大陸知名女星劉亦菲許久未露面，近日她在街頭被網友偶遇，幾張隨手拍的照片直接刷爆社交圈。鏡頭中，劉亦菲純素顏出鏡，看似低調，但一身至少近11萬元（人民幣，下同）的行頭卻難掩奢華，網友發現她穿的淡黃色羊毛大衣來自有「羊絨界天花板」之稱的品牌，一件要價近8萬元，她手上拎的包，價值約2.6萬，一身打扮清新淡雅但氣場十足。

最近有網友在街頭偶遇劉亦菲，照片裡的她，頭戴著黑色棒球帽和寬框墨鏡，遮住大半張臉，但露出來的皮膚白得發亮，一身穿搭看似鄰家姐姐，實則藏著「隱形富豪」的密碼。

淡黃色羊毛大衣版型寬鬆但不顯臃腫，配著白色褲子，劉亦菲整個人輕盈得像飄著走，而這件 看著低調的大衣來自LoroPiana，官網標價近8萬元。劉亦菲手裡拎的小號手包更是同品牌「老伙計」，官網標價近2.6萬元。這還不包括她脖子上的名牌圍巾等裝扮。

有網友稱，劉亦菲這波操作沒有大logo炸街，全靠面料和質感說話，就像時尚圈說的「穿LoroPiana的人，根本不需要別人認識這個牌子」。也有網友認為，劉亦菲素顏配貴價單品，沒有刻意打扮的痕跡，卻靠「鬆弛感」贏了。

劉亦菲素顏上街，但一身行頭至少11萬元人民幣。（視頻截圖）
