觀影說劇／陳曉擔綱「大生意人」 稱是「對我的召喚」

記者趙大智／綜合報導
陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是「大生意人」男主角唯一人選。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是「大生意人」男主角唯一人選。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

陳曉主演的古裝大戲「大生意人」，劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光的「寧古塔逃出計」，陳曉扮演的一介讀書人「古平原」持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論：「陳曉這波逃亡我給滿分，全程無尿點」、「開篇就是大片質感，冰天雪地實景太狠了」、「三集逃離寧古塔，信息量巨大，終於有劇尊重觀眾了」。

「大生意人」陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇「後宮甄環傳」中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」。

當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」

「大生意人」首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像的更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

除了收視與口碑全面開花，「大生意人」也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳。捧紅陳曉寫下「神鵰俠侶」等多部代表作的製作人于正率先在微博大力推薦：「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡！」並直呼期待「一飛沖天」。

而曾在「那年花開月正圓」合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的『大生意人』」，引發網友熱烈討論。

熱播古偶「折腰」的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲「萬兩」，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」三人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」，讓「大生意人」開播話題度再度推向新高。

陳曉 冰河 劉宇寧

