陳曉當「大生意人」像過家家？ 網吐槽：演不了別硬演

央視古裝大劇「大生意人」首播收視率即火出圈，成了央8史上最快破3的劇集，不少觀眾稱讚是久違的精緻長劇。不過，隨著劇情深入，不少觀眾和網友在讚賞飾演古平原的男主陳曉 和幾位老戲骨的演出時，卻也網上留言說自己準備「棄坑」了，並吐槽「什麼大生意人，分明是『掛羊頭賣狗肉』」、「說好的『商戰」像是『過家家』」，稱此劇「成也陳曉，敗在劇情」，「劇情跑偏，陳曉孤掌難鳴」。

據網易報導，有陳曉、黃志忠、李純、成泰燊等實力派坐鎮，不少人對「大生意人」寄予高期待，而一開始也沒讓觀眾失望，開場就給觀眾來了個「王炸」：冰天雪地的寧古塔，陳曉飾演的古平原被官兵追殺，一箭射中肩膀墜下懸崖。就在觀眾以為主角要「領盒飯」時，劇情突然反轉，他巧妙利用馬幫運魚的水箱藏身，躲過了搜捕。這一幕實景拍攝的冰河 追逃場面，印證央視這回真是下了血本，看得人腎上腺素飆升。

陳曉的演出被不少觀眾和網友評價為「脫胎換骨」。從「陸貞傳奇」的溫潤公子到「大生意人」的商界梟雄，他完美詮釋了古平原從書生到商王的氣質轉變。黃志忠飾演的鹽商巨頭李萬堂，對兒子的寵溺和對競爭對手的狠辣，在一個眼神、一個動作間就生動詮釋。李純演的蘇紫軒更是讓人眼前一亮，表面上是風情萬種的女商人，實則是暗藏玄機的「反賊」。

但不少觀眾看了沒多久就開始在評論區吐槽，質疑這劇「跑偏了」。劇名叫「大生意人」，宣傳時也主打「晚清商戰傳奇」，觀眾滿心期待看到古平原如何一步步建立商業帝國，如何與各大商幫門智門勇，可他總是在關鍵時刻輕鬆鬆就搞定了一切。李欽作為富商之子，智商也是忽高忽低。有網友就嘲諷「這劇裡除了古平原，其他人都是『傻子』嗎？」。

不少網友還把吐槽的炮火對準了這部劇的女主孫千，有網友形容她在「大生意人」裡演的常玉兒讓人「如坐針氈」，不僅和陳曉「一見鍾情」的對手戲沒有任何化學反應，反而像是在背台詞，而且扮相太過「現代化」，有網友吐槽：「常玉兒這個角色完全是多餘的，刪掉她對劇情沒有任何影響」。

觀眾想看的是晚清商戰史詩，是古平原如何從一介書生成長為商界巨擘的奮門歷程，呈現的卻是古平原的「爽文人生」和「感情糾葛」。有網友評論說：「『大生意人』就像是一個包裝精美的禮盒，打開一看卻並不盡人意，實在是失望至極」，「演不了別硬演」。