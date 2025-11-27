陳曉「大生意人」神選角 ：劇本對我的召喚

我的頻道

記者趙大智／即時報導
陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)
陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

陳曉主演年末壓軸古裝大戲「大生意人」，一開播不僅在央視播出達成史上最快收視破3的紀錄，更被評論大讚：「以稀缺商戰題材＋扎實演技，成功做到收視口碑雙收。」

開播4集，陳曉飾演的一介讀書人「古平原」就上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論：「陳曉這波逃亡我給滿分，全程無尿點」、「開篇就是大片質感，冰天雪地實景太狠了」、「3集逃離寧古塔，信息量巨大，終於有劇尊重觀眾了」。

「大生意人」陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇「後宮甄環傳」中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」。

當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步4個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」

「大生意人」首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

除了收視與口碑全面開花，「大生意人」也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳。捧紅陳曉寫下「神鵰俠侶」等多部代表作的製作人于正率先在微博大力推薦：「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡！」並直呼期待「一飛沖天」。

而曾在「那年花開月正圓」合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的『大生意人』」，引發網友熱烈討論。

熱播古偶「折腰」的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲「萬兩」，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」3人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」，讓「大生意人」開播話題度再度推向新高。

「大生意人」講述書生「古平原」（陳曉 飾）因陰謀被誣陷流放寧古塔，在冰天雪地中掙扎求生，意外捲入黑市交易、官商鬥法、各方勢力博弈。他從瀕死之人，一步步殺出重圍，憑智慧與魄力重返京城，在商戰與權謀中展開自己的逆襲。

陳曉

