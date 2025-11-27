經典IP助攻？ 與格格同遊 短劇「還珠」播放量破8億

短劇版「還珠」高達8億播放量收官，引發網路兩極評價。(取材自觀察者網)

短劇版「還珠」近日收官，引發網路兩極評價。部分觀眾認為它成功圓了童年幻想，得以「穿進劇裡與格格、阿哥同遊」，也有人批評其「粗暴消費集體記憶」。然而從市場層面來看，該劇的亮眼收視成績的確成功了。

觀察者網報導，短劇「還珠」在芒果TV站內播放量突破8億次，微博 主話題閱讀量超過1.4億次，抖音 相關話題播放量亦逾6億。多日蟬聯貓眼短劇有效播放量與熱度日榜榜首。官方更宣稱，該劇首周便刷新芒果TV短劇在播放量、使用者規模與會員拉新等多項指標紀錄。廣告招商方面，樂事、百歲山等品牌也押注合作。

湖南衛視的收視數據，更是力證短劇「還珠」盤活了經典IP的改編議題。#湖南衛視接還珠回宮# 登微博雙榜第一，首播當日的CSM全國網資料顯示，00後、80後收視份額皆為同時段電視頻道之首，連帶催生市場對「第二季」的高度期待。

在業界看來，這部短劇的真正意義，不僅是一次熱門IP的再度翻紅，更在於它示範了「經典IP＋穿書＋生存遊戲」的敘事模式是否具備可複製性，以及長視頻平台的短劇策略是否正走向與紅果等市場不同的道路。

報導指出，短劇「還珠」的故事架構簡單：當紅女星林歲歲因意外「穿書」進入「還珠格格」的世界，只有不斷修復劇情，才能回到現實。在此過程中，她與原作角色建立友誼，也與新增角色景淵發展戀情。整體以「穿書＋生存遊戲」為主線，但穿越的不是普通小說，而是國民度極高的「還珠宇宙」，大幅降低敘事門檻，也直接抓住情懷痛點。

報導稱，「還珠格格」的翻拍並非首次。2011年推出的「新還珠格格」雖憑藉IP基礎取得不錯收視與網播量，但口碑疲弱，反映傳統翻拍路徑已難以滿足受眾期待。相比之下，短劇版「還珠」以主角「親歷者」視角重新解構經典故事，巧妙對應觀眾追劇視角，也貼近許多人童年幻想，使其得以將「情懷紅利」發揮到極致。

「生存遊戲」設定則讓名場面與人物關係獲得新的解釋空間。五阿哥誤射小燕子、小燕子祭天救紫薇、紫薇擋刀、下江南等情節皆被重新激活，形成多個社群熱點，帶動二創與討論度快速增長。一些網友更指出，劇中利用台詞數作為生命值的設定，既貼合角色身分，也帶有對娛樂圈亂象的諷喻意味。

綜觀市場反應，短劇版「還珠」透過情懷、低門檻追劇機制與社群擴散效應，形成完整的流量閉環。對90後而言，即便只是為了在社交平台「跟上話題」，也會點開觀看；而其高話題度亦進一步延緩觀眾退場，使熱度持續攀升。

從經典IP盤活角度來看，短劇「還珠」無疑開出一條新路。然而，這種模式是否具備可複製性？長視頻平台在短劇領域能否建立差異化優勢？以及「經典IP短劇化」會否成為下一波爆發點，仍有待市場進一步驗證。