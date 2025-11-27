向太爆陳小春曾「窮得吃不起飯」 評論區疑內涵張柏芝

「向太」在直播中談當年救陳小春的過程時，又提到了張柏芝。（視頻截圖）

香港 影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐近日在直播時談及救陳小春 的內幕時說，陳小春當時向她求救，稱連「飯都吃不起了」，她便派總監和陳小春公司談判，把他們買過來。向太又再一次聊起了張柏芝 ，稱張柏芝也向她求助過，但後來張柏芝解約並通過律師追討欠款，讓她十分寒心。評論區，向太點讚了一條「不求回報，別回頭咬我一口就行了」，被指是在內涵張柏芝。

據網易報導，11月25日，向太在直播中談及了救香港男星陳小春的內幕。向太這一期的主題是自己幫助過很多人，但從未想過回報。她舉了個例子，稱當初陳小春向自己求救，自己施以援手就未尋求回報。

據悉，當時陳小春和幾位古惑仔成員簽約了一家公司，但是一年過去，公司連一分錢都沒給他們，陳小春等人於是向向太求救，稱他們連飯都吃不起了，向太便派總監和陳小春公司談判，希望能把他們買過來，並讓公司把之前的帳結清。

向太在直播中再次強調自己救人不是為了回報，因為當時陳小春等人並不紅。工作人員隨即反問，稱陳小春之後拍攝了「古惑仔」系列大火，認為向太這波救人並不虧。向太則表示將陳小春等人簽過來，是陳小春演「古惑仔」系列之後的事情，當時他們已經火過了，但公司依然沒給錢。

據了解，1996年陳小春以「古惑仔之人在江湖」中 「山雞」 一角走紅。當時他和謝天華、朱永棠組成了唱跳組合 「風火海」，簽約的是星工廠。2000年，陳小春離開星工廠，轉而簽約向太夫婦旗下的中國星公司。當時大家以為是向太挖走了陳小春，沒想到還有這段內幕。

向太並稱張柏芝也求助過自己，而且「第一個就想到跟我求助，因為要錢」。

據報導，那時張柏芝因父親欠債深陷風波，向太直接出1000萬港幣護她周全並將其簽入公司，之後把她當親生女兒看待，更砸重金力捧張柏芝，甚至為了她和周星馳反覆斡旋。卻換來張柏芝解約並通過律師向公司追討欠款，讓向太十分寒心。

評論區，向太點讚了一條「不求回報，別回頭咬我一口就行了」，也被指是在內涵張柏芝。不過也有網友覺得向太只是隨口一提，並沒有針對張柏芝。向太每次聊 「助人不求回報」 都繞不開與張柏芝這段往事，難免引人聯想。