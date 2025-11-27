我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

向太爆陳小春曾「窮得吃不起飯」 評論區疑內涵張柏芝

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「向太」在直播中談當年救陳小春的過程時，又提到了張柏芝。（視頻截圖）
「向太」在直播中談當年救陳小春的過程時，又提到了張柏芝。（視頻截圖）

香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐近日在直播時談及救陳小春的內幕時說，陳小春當時向她求救，稱連「飯都吃不起了」，她便派總監和陳小春公司談判，把他們買過來。向太又再一次聊起了張柏芝，稱張柏芝也向她求助過，但後來張柏芝解約並通過律師追討欠款，讓她十分寒心。評論區，向太點讚了一條「不求回報，別回頭咬我一口就行了」，被指是在內涵張柏芝。

據網易報導，11月25日，向太在直播中談及了救香港男星陳小春的內幕。向太這一期的主題是自己幫助過很多人，但從未想過回報。她舉了個例子，稱當初陳小春向自己求救，自己施以援手就未尋求回報。

據悉，當時陳小春和幾位古惑仔成員簽約了一家公司，但是一年過去，公司連一分錢都沒給他們，陳小春等人於是向向太求救，稱他們連飯都吃不起了，向太便派總監和陳小春公司談判，希望能把他們買過來，並讓公司把之前的帳結清。

向太在直播中再次強調自己救人不是為了回報，因為當時陳小春等人並不紅。工作人員隨即反問，稱陳小春之後拍攝了「古惑仔」系列大火，認為向太這波救人並不虧。向太則表示將陳小春等人簽過來，是陳小春演「古惑仔」系列之後的事情，當時他們已經火過了，但公司依然沒給錢。

據了解，1996年陳小春以「古惑仔之人在江湖」中 「山雞」 一角走紅。當時他和謝天華、朱永棠組成了唱跳組合 「風火海」，簽約的是星工廠。2000年，陳小春離開星工廠，轉而簽約向太夫婦旗下的中國星公司。當時大家以為是向太挖走了陳小春，沒想到還有這段內幕。

向太並稱張柏芝也求助過自己，而且「第一個就想到跟我求助，因為要錢」。

據報導，那時張柏芝因父親欠債深陷風波，向太直接出1000萬港幣護她周全並將其簽入公司，之後把她當親生女兒看待，更砸重金力捧張柏芝，甚至為了她和周星馳反覆斡旋。卻換來張柏芝解約並通過律師向公司追討欠款，讓向太十分寒心。

評論區，向太點讚了一條「不求回報，別回頭咬我一口就行了」，也被指是在內涵張柏芝。不過也有網友覺得向太只是隨口一提，並沒有針對張柏芝。向太每次聊 「助人不求回報」 都繞不開與張柏芝這段往事，難免引人聯想。

陳小春 張柏芝 香港

上一則

「尋秦記」拍6年終要上映 不露面的白百何突然變女三

下一則

郭富城自稱滿60歲老年卡還沒領 問63歲吳鎮宇：好用嗎

延伸閱讀

上綜藝被罵仍態度謙卑 張柏芝擺脫耍大牌形象

上綜藝被罵仍態度謙卑 張柏芝擺脫耍大牌形象
擺脫火爆女、耍大牌形象… 張柏芝上綜藝 被何賽飛罵也沒生氣

擺脫火爆女、耍大牌形象… 張柏芝上綜藝 被何賽飛罵也沒生氣
梁朝偉罕見撒糖 「空降」助陣劉嘉玲 網：像偶像劇名場面

梁朝偉罕見撒糖 「空降」助陣劉嘉玲 網：像偶像劇名場面
罕談童年…張柏芝自爆聽力異常 爺爺奶奶都是聾啞人

罕談童年…張柏芝自爆聽力異常 爺爺奶奶都是聾啞人

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停