鄭凱滿懷期待拍「姐弟戀」短劇 看到68歲女主崩潰了

娛樂新聞組／綜合報導
鄭凱以演出短劇闖出知名度。(取材自微博)
鄭凱以演出短劇闖出知名度。(取材自微博)

中國短劇近年在海內外暴紅，「霸道總裁」等誇大又灑狗血的劇情也引發爭議。以短劇闖出知名度的男演員鄭凱近日就自曝，他自己受邀參演一部姐弟戀題材短劇，原本幻想是一場「霸總與年輕美女」的浪漫愛情劇，到了片場才驚見和自己對戲的女主角是一位68歲的女性，完全不是他想的那種「天天會被迷暈」，巨大落差讓他當場崩潰嚇哭，傻眼問：「姐姐年紀是不是有點大了，導演」。

據網易報導，現年38歲的鄭凱近日在微博發出一段自拍視頻，視頻中對著鏡頭哭了，不少網友關心問他發生什麼事了，有人問他是不是受到了委屈。接著，鄭凱在視頻中說，他拍短劇進入了第95天，接獲導演指示要他演出「姐弟戀」的劇情，當下心情相當興奮，「聽說拍短劇可以天天被迷暈，我開開心心就進來了」。

但到了片場，他發現，確實有被「迷暈」的戲分，只是和他對戲的女演員是一位已經68歲的資深姐姐，這讓他當場傻眼，不解地問口：「姐姐年紀是不是有點大了，導演」。

鄭凱自述這「巨大的心理落差」，沒多久就衝上了微博熱搜，網友們的評論更是炸了鍋，有人直接玩梗調侃這是「愛上絕經的她」，有不少網友想起早年男星焦恩俊在「西門無恨」中與飾演少女的年長女演員對戲的「經典」畫面，紛紛表示「焦恩俊表示理解」，並嘲諷：「這年頭拍戲就跟拆盲盒似的，包裝畫著楊玉環，拆開蹦出個佘太君，倒是難為小年輕，對著奶奶輩的角兒還得憋出荷爾蒙」。

也有網友對於鄭凱的爆料不以為然，批評他藉著年長演員在蹭流量，稱肯定高齡演員的專業價值和存在意義，強調短劇平台也為經濟實力強勁、渴望實現表演夢的女性提供了合法渠道，並反諷鄭凱「矯情」、「年齡歧視」，直言「錢難掙，不想掙可以拒絕，不去拍不就行了」，並調侃「就是拍給60年齡的阿姨看的呀，不然你這姿色還能迷倒18歲小姑娘不成？」，「那咋了，70歲男演員可以拍戀愛戲，68歲女霸總怎麼了呢，是沒給你錢嗎？」。

還有網友烈指責該短劇製作方是「為流量犧牲藝術」，認為將38歲男星與68歲女演員強行配對，本質就是一場「消費年齡反差」的鬧劇。部分劇中出現的諸如「絕經梗」等台詞，更是被批為侮辱觀眾審美。

據報導，鄭凱演出的這部短劇，主是描述一名年輕男子剛進入職場，與退休女教授發生感情，其中有不少男女主角牽手等親暱動作和曖昧台詞。

鄭凱自曝到了片場才知要和68歲的姐姐演「姐弟戀」，讓他原本與年輕美女對戲「天天被...
鄭凱自曝到了片場才知要和68歲的姐姐演「姐弟戀」,讓他原本與年輕美女對戲「天天被迷暈」的幻想破滅。（視頻截圖）

微博 退休 歧視

