李立群3子女全不婚 酒後吐真言「不結婚更不好」網各自解讀

李立群邊喝酒邊強調「老頭沒委屈」。（取材自微博）

73歲李立群育有2兒1女，全都不婚，他回應3個孩子都沒結婚，「結婚不一定好，不結婚更不好」上了熱搜，雖然一路以來都強調尊重兒女選擇，但影片一出網友各自解讀，多數覺得他夠開明，跟得上時代，也有人認為「看得出是希望兒女成家的」。

李立群的女兒李元元曾演出八大戲劇「她們創業的那些鳥事」，演的是邱澤 的前女友，父女已不只一次同台。李元元2019年到洛杉磯 學表演時，與非裔男友相識相戀，無論從開始到戀情畫下句點，李立群對外都是支持。

李立群因年事已高，經常被問想不想抱孫，於是常在抖音上回覆網友自己的態度。他喝著醬酒對鏡頭一飲而盡：「結婚不一定好，不結婚更不好，這個人淺見啊，我三兒女都沒結婚，他們要人生自由，我一定要尊重，那是他們的人生嘛，喝酒！」不忘補上一句：「老頭沒委屈啊。」