李立群3子女全不婚 酒後吐真言「不結婚更不好」網各自解讀

記者趙大智／即時報導
李立群邊喝酒邊強調「老頭沒委屈」。（取材自微博）
73歲李立群育有2兒1女，全都不婚，他回應3個孩子都沒結婚，「結婚不一定好，不結婚更不好」上了熱搜，雖然一路以來都強調尊重兒女選擇，但影片一出網友各自解讀，多數覺得他夠開明，跟得上時代，也有人認為「看得出是希望兒女成家的」。

李立群的女兒李元元曾演出八大戲劇「她們創業的那些鳥事」，演的是邱澤的前女友，父女已不只一次同台。李元元2019年到洛杉磯學表演時，與非裔男友相識相戀，無論從開始到戀情畫下句點，李立群對外都是支持。

李立群因年事已高，經常被問想不想抱孫，於是常在抖音上回覆網友自己的態度。他喝著醬酒對鏡頭一飲而盡：「結婚不一定好，不結婚更不好，這個人淺見啊，我三兒女都沒結婚，他們要人生自由，我一定要尊重，那是他們的人生嘛，喝酒！」不忘補上一句：「老頭沒委屈啊。」

先前他也曾說明，孩子們沒人啃他老，都能自力更生，至於抱不抱孫子，早就放下，「我不搞『不孝有三、無後為大』，那太封建了！ 我跟我老婆好好搞我們這一輩子，你們（指兒女）好好過你們這輩子，得了，不差我們」。真要講傳宗接代，認為河南老家的大哥已經為李家辦到了。

2021年李立群（左）、李元元父女同台宣傳「她們創業的那些鳥事」。（本報資料照片...
2021年李立群（左）、李元元父女同台宣傳「她們創業的那些鳥事」。（本報資料照片）
李立群（左）曾與兒子李元太同台演出舞台劇。（圖／果陀提供）
李立群（左）曾與兒子李元太同台演出舞台劇。（圖／果陀提供）

