我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港最高級別大火燒至入夜 13人葬身火海

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

從短劇殺回長劇…「盛夏芬德拉」郭宇欣拿下「玉簟秋」女二

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉蕭旭、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」，堪稱現象級短劇。(取材自微博)
劉蕭旭、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」，堪稱現象級短劇。(取材自微博)

上線18天播放量破30億、連續21天霸榜的現象級短劇「盛夏芬德拉」，捧紅了男女主角劉蕭旭、郭宇欣，細膩劇情讓不少網友直呼「看完再也無法接受其他短劇」。其中，飾演倔強攝影師「白清枚」的郭宇欣，人氣飆漲，近日更以女二身分殺回民國長劇「玉簟秋」，完成短劇演員的逆襲。

「盛夏芬德拉」中，郭宇欣在劇中展現出的清新大氣、自然演技，讓人眼前一亮，演技甚至勝過許多長劇女主。她在劇中一場雨中哭戲，被讚「電影級表演」。還有觀眾評價，她演出了成年人愛情裡的清醒與掙扎，每個微表情都像在說自己的故事。

其實，郭宇欣是本科專業，畢業於中央戲劇學院的她，在校時就是校花級別，本以為出道後起碼演個女配，沒想到一腳踏入「龍套圈」，在「承歡記」、「長月燼明」、「一念關山」等劇中，當起小配角，沒有讓人留下深刻印象。直到走紅後，網友們才挖出她在這些劇中的鏡頭。

「盛夏芬德拉」爆火後，郭宇欣主演了央廣網「驚奇劇場」精品法治微短劇「荊棘花開」，近日更接演鞠覺亮導演、丞磊和徐若晗主演的民國傳奇情感劇「玉簟秋」。

據悉，郭宇欣在劇中飾演女二陶紫宜，人設是巨富千金，前期驕縱任性，且對男主有著強烈占有欲，後期家族遭遇變故，在情感糾葛與時局動盪中逐漸黑化，被迫政治聯姻男二，最終在無愛婚姻中飽受折磨。高反差人設可說是相當具有挑戰性。不少粉絲紛紛敲碗期待她的演出。

郭宇欣以女二身分殺回民國長劇「玉簟秋」。(取材自微博)
郭宇欣以女二身分殺回民國長劇「玉簟秋」。(取材自微博)

上一則

挺過許凱小三風波…「最美白月光」趙晴新劇晉升女一 暴瘦演女將軍

延伸閱讀

TVBUSA與雲頂世界聯合主辦愛與城演唱會四大人氣藝人同台獻唱觀眾熱情投入

TVBUSA與雲頂世界聯合主辦愛與城演唱會四大人氣藝人同台獻唱觀眾熱情投入
中國短劇業再傳過勞死？拍戲連熬4天 43歲導演家中猝死

中國短劇業再傳過勞死？拍戲連熬4天 43歲導演家中猝死
面試外賣員失敗 女演員砸7萬當短劇導演 還要選環姐

面試外賣員失敗 女演員砸7萬當短劇導演 還要選環姐
國際短劇藝術節頒獎 跨入主流影視核心

國際短劇藝術節頒獎 跨入主流影視核心

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決