戲說從頭／毛曉彤攜手秦俊杰 「烏蒙深處」闖天下

由毛曉彤、秦俊杰主演的電視劇「烏蒙深處」正在熱播，該劇聚焦雲貴高原腹地的懸崖村，以非遺繡娘袞月亮(毛曉彤飾)與返鄉青年麻青蒿(秦俊杰飾)的雙線成長為經緯，勾勒出既有煙火氣又充滿新生力量的中國新農村形象。

中國娛樂網報導，毛曉彤飾演的袞月亮，以苗族盛裝亮相省城領獎台，拒絕留城發展，堅持回村繼續從事非遺刺繡傳承。

此外，面對假借版權之名行欺騙之實的公司，袞月亮沒有忍氣吞聲，而是主動找到村支書肖百合，與法律專業人士一道拆穿騙局，捍衛繡娘尊嚴，為所有非遺傳承人爭回了尊嚴，她也從「等待的人」蛻變為「帶隊前行的人」。

而返鄉青年麻青蒿則回到村裡，結合城裡創業經驗，將老寨民宿、短視頻及文旅資源串成新賽道，實現文旅創新與鄉村振興。即使面對現實挑戰與村裡人的勸退，他依舊堅定前行，跳下高空蹦極台的一刻象徵他從試探者成長為敢承擔責任的返鄉創業者。

據報導，劇中場景還原懸崖村原貌，短視頻、無人機 追蜂、老寨民宿修舊如舊的做法，展現青年將鄉愁與創新結合的能力。觀眾透過袞月亮與麻青蒿的故事，不僅感受到中國新農村的生活氣息，也看到年輕一代返鄉創業的勇氣與智慧。