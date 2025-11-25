才自爆手掌流血…張靚穎帶狀皰疹、腳踝積水 健康亮紅燈

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
張靚穎發文透露自己的身體狀況。(取材自微博)
有著「海豚公主」美名的大陸歌手張靚穎，8月間才向粉絲傾訴手掌脫皮流血的健康問題，近日，她發文透露身體狀況，表示自己上個月確診帶狀皰疹，還留了一些疤；前不久又腳踝積水復發，變成了「單腿蹦的青蛙」。這段發文引起網友關注，紛紛向她喊話「要照顧好自己」、「健康最重要」。

張靚穎長文中提到，自己上個月確診帶狀皰疹，雖及時治療，還是留了一些疤。她透露，原本預留了成都跨年演唱會加場的時間，「但狀態可能不太允許」。 

不只如此，她還說，「估計是工作太密集加上沒睡好，腳踝積液的問題又復發了。後面四期節目的demo，是好友的錄音師從成都開車到瀘州在酒店錄製的」。

最後她和粉絲說，「我的目標還是72沒有變！只是要調整速度調整狀態，所以不要擔心，看到我也別問我好沒好，就誇我好看就行了，剩下的交給我自己照顧，身體照顧好，心情也照顧好，音樂也照顧好，哪一樣都不能拖後腿」。

據悉，張靚穎今年儼如「空中飛人」，工作內容包括巡演、超過30場商演和音樂節、3檔常駐綜藝及新歌錄製，長期熬夜加上高度壓力，導致她的免疫系統紊亂，才會得了帶狀皰疹。

有網友表示，「每一段都讀得我心驚肉跳，該休息就休息吧，沒有什麼比身體健康重要」，喊話她「身體好才能專心做事業」。

網紅強摟亞莉安娜下場曝光 這舉動看不出悔意

七度入圍葛萊美 「雷鬼傳奇」吉米克里夫辭世

