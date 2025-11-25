演楊冪妹妹暴紅…邢菲違規駕駛曝光 火速道歉被讚「教科書級操作」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
邢菲在「生萬物」中飾演「寧蘇蘇」，演技大爆發。(取材自微博)
邢菲在「生萬物」中飾演「寧蘇蘇」，演技大爆發。(取材自微博)

憑藉「致我們暖暖的小時光」、「我的小確幸」等劇奠定「甜妹」形象的大陸女星邢菲，今年在正劇「生萬物」中飾演楊冪的妹妹「寧蘇蘇」，悲慘人設讓她演技大爆發，成功轉型演技派，人氣也跟著大漲。但11月24日晚間，邢菲突然登上熱搜，原來是一段15秒的行車視頻中，她駕車無視道路標線，徑直壓雙實線完成調頭動作。事件曝光僅40分鐘，邢菲即發布道歉聲明。

邢菲近日被拍到駕車在三條車道的馬路中央壓雙實線調頭，涉嫌違反「道路交通安全法」禁止標線規定。根據法規，此類行為通常面臨記1分、罰款100至200元。事件曝光40分鐘後，邢菲即發布道歉聲明，「沒有任何藉口，對不起！違反交通規則是我不對。以後一定認真遵守交規，絕不再犯」，全文不足50字，未解釋原因或推諉責任。

針對她的火速認錯，不少網友盛讚其回應為「立正挨打式道歉」典範，不辯解、不賣慘、沒有團隊公關常見的長篇大論，更是獲得肯定，讚她是「內娛危機公關天花板」，直言「大大方方認錯比套路化洗白強一百倍」。

但也有人認為，三條車道壓雙實線屬高危險行為，漠視交通安全底線，並追問「如果沒被鏡頭拍到，邢菲還會這麼快道歉嗎？」部分聲音甚至批評「不能因道歉及時淡化違規危害」。

據悉，邢菲12歲入伍廣州軍區文工團，直到2015年參加真人秀節目「一年級·大學季」，才正式進入演藝圈。

