快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

王晶罕談「四大天王」黎明… 大爆他鮮為人知「嗜好」

娛樂新聞組／即時報導
黎明近年較少在公共場合露面。(取材自微博)
香港電影導演王晶近來開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，談論過去在香港電影圈的內幕祕辛，近日，他回憶起當年與香港「四大天王」之一黎明合作的點點滴滴，還揭露他不為人知的嗜好。

香港01報導，王晶曾與周星馳、張國榮、邱淑貞、周潤發等眾多巨星合作，因此在節目中經常大爆這些大咖不為人知的秘聞，深受網友喜愛。近日，他談到2001年時，想找黎明和張柏芝拍攝「情迷大話王」，可是黎明當時不想拍那麼多喜劇，想拍文藝片，結果黎明就跟日本女星瀨戶朝香洽談了一部戲「不死情謎」，但沒有投資人。

「黎明就跟我說，要不兩部戲你都拍了吧，那我也兩部都拍」，之後，王晶找到寰宇投資「情迷大話王」，再找到邵氏的大都會投資「不死情謎」，最後「情迷大話王」由王晶導演，「不死情謎」則由劉偉強執導。不過，之後王晶到內地拍電視劇，和黎明接觸變少了。

除了愛情文藝片，王晶稱黎明的身手也不容小覷，他回想起「賭神3之少年賭神」中，黎明飾演高進，其中一場與陳小春在地鐵車廂內的打鬥戲，王晶形容非常精采，「我猜不到他能打到這種水平，他跟陳小春都是跳舞底子，腿筋很鬆。」

報導說，王晶也大爆黎明一個鮮為人知的「嗜好」，就是私下相當喜愛杯中物。王晶笑言，「黎明因為愛喝酒，晚上會喝很多酒，所以他不能拍早戲，因為會有點水腫」。

影片末段，王晶亦罕見提及黎明的感情生活，從早年在TVB時期與周海媚、李嘉欣傳緋聞，到後來與舒淇的一段情，王晶形容當時「大家都追了很久」。後來黎明與樂基兒結婚四年後離婚，最終在2017年與助理結婚並育有一女。王晶感性表示，「他現在有一個幸福的家庭，我也祝福黎明一直幸福下去，他是一個非常好的朋友。」

香港 陳小春 大都會

