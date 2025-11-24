張頌文化身街道俠懲不法 雙向救贖曾柯瑯

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
張頌文（見圖）、曾柯瑯在片中演繹另類友誼。（取材自微博）
張頌文（見圖）、曾柯瑯在片中演繹另類友誼。（取材自微博）

張頌文主演的電影「我最特別的朋友」 近日發布友情版預告，片中張頌文、曾柯瑯演繹另類友誼，該片雖以「網紅」為故事切口，但核心仍是聚焦普通人的精神困境與自我救贖。

新快報報導，「我最特別的朋友」講述遭遇人生低谷的中年男人老鄭（張頌文飾演）本想結束一切，卻因一次偶然的「管閒事」，找到了宣洩憤怒的出口。他化身為「街道俠」，用直播的方式向不文明現象宣戰。在這個過程中，他與少年亮亮（曾柯瑯飾演）結識，兩人一拍即合在小城裡四處懲治不文明現象，很快便建立起如父如子般的另類友情，也讓他看到了生活更多的可能。

據報導，影片將鏡頭對準了日常生活中不被看見的「小人物」，以幽默與溫情並存的方式，探討了在現代社會的縫隙中，人與人之間如何相互識別、相互溫暖的主題。故事沒有刻意放大苦難，而是通過老鄭的經歷，映射出無數普通人在生活中遭遇的挫折與迷茫，以及自我價值的尋找，這不僅展現了小人物的生存困境，更深入探討了孤獨與陪伴的意義。

報導指出，預告中，諸多細節暗藏著兩人情感的升溫密碼，這些生活化的片段沒有激烈衝突，卻精準詮釋了影片 「再黑暗的境遇也有人伴你左右」的治癒主題。張頌文用細微的神態變化，將老鄭從孤獨到接納的過程演繹得層次分明；曾柯瑯則以克制的表演，展現出亮亮從迷茫到安定的內心轉變，兩人用默契詮釋出這段 「如父如子般另類友情」 的重量。

作為一部紮根現實的作品，「我最特別的朋友」沒有迴避生活的殘酷，而是選擇以更溫暖的筆觸，來展現了人與人之間最本真的善意。報導稱，正如預告中從「一人獨行」到「眾人同歡」的畫面轉變，老鄭和亮亮的相遇不僅治癒了彼此，更串聯起周圍人的善意，讓平凡的生活綻放出動人光彩。

張頌文、曾柯瑯（見圖）在片中演繹另類友誼。（取材自微博）
張頌文、曾柯瑯（見圖）在片中演繹另類友誼。（取材自微博）

