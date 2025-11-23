剛送完乾爹許紹雄…佘詩曼為親媽慶生：妳好重要

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
50歲佘詩曼(右)為媽媽慶生。(取材自潮新聞)
50歲佘詩曼(右)為媽媽慶生。(取材自潮新聞)

香港女星佘詩曼近日曬照為親愛的媽媽慶祝生日，看到媽媽切蛋糕笑咪咪的樣子，佘詩曼有感而發，並大方表白「媽咪：感恩有你」，最後附上了自己的感悟「希望大家都要記得，好好擁抱身邊愛你的人。趁來得及，用行動告訴他：你對我來說，好重要」。

自媒體「摸娛獅子」報導，照片中，佘詩曼趴在媽媽肩膀上，母女倆露出同款笑容，佘媽媽一頭俐落幹練的白色短髮十分搶眼，戴著的耳環也格外有型，母女倆五官相似，50歲的佘詩曼保養年輕，她媽媽就更顯得更氣質年輕了。港星的保養向來有方，看看佘詩曼可見一斑。

佘詩曼和媽媽一直以來母女依靠，佘詩曼打拼事業，媽媽是最堅實的後盾，佘媽媽年紀漸長，也就能體會佘詩曼的那句「好好擁抱身邊愛你的人」的含金量。

報導稱，其實佘詩曼久違露出欣慰的笑容，媽媽也治癒了她，10月底知名香港綠葉配角許紹雄去世，佘詩曼作為她的乾女兒接受採訪忍不住淚崩，前兩日才參加完許紹雄的葬禮，佘詩曼一直陪伴在他的家人身邊，以女兒身分送上「老豆千古」的花圈，媒體鏡頭下的她眼圈泛紅，令人心痛。

佘詩曼與許紹雄因戲結緣，多次戲中飾演父女，加上佘詩曼年幼時喪父，二人就認了乾親，戲裡戲外兩人都是父女情深，從得知許紹雄病危入院，直到後來他去世，佘詩曼談及乾爸都很捨不得。正因此，佘詩曼才會感慨要趁來得及，要好好珍惜身邊人，對待最愛的母親也是寵愛有加。

近日，佘詩曼的新劇「新聞女王2」正在熱播，劇中的文慧心幹練有氣場，戲外的佘詩曼發了多條長文回應觀眾的提問，解讀對劇情的理解，十分敬業，就像許紹雄說到的，活著的人要努力前行，盡職盡責做好自己熱愛的事業，佘詩曼真的做到了。

