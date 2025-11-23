我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

鹿晗曬8000萬元豪宅：音響60萬 連紙巾盒都要880元

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗曬出他的生活照。（取材自微博）
鹿晗曬出他的生活照。（取材自微博）

35歲男星鹿晗近日曬出他在網傳價值8000萬元(人民幣，下同，約1126萬美元)北京豪宅的照片，讓網友們一窺他的家居生活。網友們發現，豪宅裡有高低錯落的台階設計，暖黃色燈光搭配歐式線條的家具，既有宮廷風的貴氣，又不失現代審美。放大看讓網友們無法淡定了，因為客廳裡擺放著一套報價達60萬(約8.4萬美元)的音響，連角落裡的紙巾盒都要價880元(約124美元)。

據網易報導，鹿晗在社交平台上曬出的生活照中，他用精緻的麵包刀切油條，這種反差感十足的吃法瞬間引發討論，有人調侃這是把街頭小吃吃出了法式早餐的格調，也有人說這大概就是豪宅裡的煙火氣，自帶高級感。

網傳鹿晗在北京朝陽區購置這棟豪宅是他為和關曉彤結婚準備的婚房，面積有600平米，小區二手房均價超8萬元每平米，整套估值一度被傳達到8000萬。從照片細節來看，室內有高低錯落的台階設計，空間層次感拉滿，暖黃色燈光搭配歐式線條的家具，每一處都透著精心設計的痕跡。

他的照片配文「饅頭不能再吃了」，有網友疑惑，拍的是油條怎麼提饅頭，直到看到畫面角落裡戴著棒球帽的胖狗狗才恍然大悟：「饅頭」是這隻狗狗的名字，「饅頭」看來體態圓潤，網友猜測他平時就貪吃才被限制飲食，鹿晗還養了兩隻貓咪。

鹿晗全程穿著短褲的造型也引發討論，有細心的粉絲聯想到前陣子的巡演風波，他在73天內連續完成21場高強度唱跳，幾場演出後膝蓋滲血、小腿抽筋的畫面讓粉絲心疼不已，他早年練習生時期就落下半月板損傷的舊傷，醫師明確要求他休養。如今主動曬出膝蓋，被網友解讀是想藉此告訴大家自己已康復，不用再擔心。

除了空間格局，照片裡的小細節更藏著講究。有網友放大畫面後發現，角落裡的紙巾盒並非普通款式，而是採用推光漆器搭配犀皮銅絲工藝手工製成的工藝品，市場價格要880元。更讓人驚歎的是他客廳裡的音響設備，作為專業歌手，他對音質的要求極高，這套音響報價高達60萬，差不多能在小縣城買一套剛需房。有網友質疑他炫富，也有網友認為奢華背後是鹿晗13年的努力。

鹿晗曬出他的生活照。（取材自微博）
鹿晗曬出他的生活照。（取材自微博）

