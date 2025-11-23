汪峰賊摳門？30萬分手費分6次給 卻給章子怡買千萬鑽戒

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
葛薈婕曝前任汪峰賊摳門。（視頻截圖）
葛薈婕曝前任汪峰賊摳門。（視頻截圖）

11月22日，葛薈婕在直播時又提起了前任汪峰，還曝光了她和汪峰分手時的內幕。葛薈婕說，分手時她找汪峰要補償，汪峰卻和她哭窮，頂多只能給她30萬（人民幣，下同）分手費，還分6次給，卻給章子怡買了3000萬的鑽戒，直批汪峰對她「賊摳門」。她還爆料自己懷孕後才知汪峰結過婚，是她自己在家裡翻到他的離婚證才知道的。

葛薈婕在直播中說，當年她和汪峰分開，找汪峰要補償，要分手費，畢竟她17歲就跟了汪峰，還給汪峰生了一個女兒，情感上和身體上都是她吃虧，汪峰要和她分手，理應給她一筆分手費。

葛薈婕稱，一開始是想讓汪峰給她出一套北京房子的首付，她想在北京安個家。但當時汪峰卻和她哭窮，說自己沒有錢，頂多只能給她30萬分手費，且30萬都沒辦法一次性付清，只能分批次的給她。那時候的葛薈婕家道中落，自己又沒什麼賺錢能力，急需用錢，還想要出國發展，就同意了汪峰的30萬分手費。

葛薈婕在直播時稱，前任汪峰曾給她30萬人民幣分手費。（視頻截圖）
葛薈婕在直播時稱，前任汪峰曾給她30萬人民幣分手費。（視頻截圖）

她表示，汪峰每次給了她5萬，分了6次才把30萬給完，還讓她寫了收條作為證據。葛薈婕並說，汪峰當時說他沒錢，並「他錢花哪了我不知道，我從來不管他的帳，鑽戒也沒給我買過，所以我生氣啊」。

這是網友們第一次聽說葛薈婕和汪峰分手時有分手費的存在，早年兩人分手後，葛薈婕曾找記者爆料，上節目怒斥汪峰薄情寡義，很多人以為葛薈婕是因汪峰沒給分手費才攻擊他，沒想到這裡面還有30萬的內幕在，還牽扯到了汪峰的前妻章子怡。

有網友認為，汪峰對葛薈婕說沒錢，卻給了章子怡3000萬的鑽戒還有房有車，難怪葛薈婕有怨氣和不滿；也有人覺得30萬在當時那個年代已經算很多了，不該在多年後又拿出來說事。

葛薈婕還在直播中再爆料稱，「他（汪峰）沒跟我講過他結過婚，我是有一天在家裡懷著孕在家裡無聊，就翻東西，翻來翻去翻到一個離婚證，我當時驚呆了，我不知道他結過婚」。

葛薈婕、汪鋒和女兒小蘋果舊照。（視頻截圖）
葛薈婕、汪鋒和女兒小蘋果舊照。（視頻截圖）

葛薈婕說，「我當時整個人天都塌了，完全沒跟我講過這個事，我只知道他之前有女朋友，但沒跟我講過他結過婚，我都已經瞞著我爸媽懷了五六個月了」，她稱原本她母親要她直接引產，「但我當時還是戀愛腦，我說我相信他會悔改的，我相信他是真的愛過我的，我就把這個孩子（女兒小蘋果）生下來了」。

她說，孕期時她還從朋友處得知汪峰已與下一任妻子康作如密切來往，且汪峰最終未兌現等她到法定年齡就領證的承諾，兩人因葛薈婕未達法定婚齡18歲未登記結婚，分手後女兒撫養權歸汪峰。

章子怡

延伸閱讀

