我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除

中央社／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
范冰冰是中國封殺金馬獎後，首位奪下影后的中國演員。（中新社）
范冰冰是中國封殺金馬獎後，首位奪下影后的中國演員。（中新社）

中國女星范冰冰昨以「地母」在金馬獎封后。微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎，但是該祝賀文隨後遭到刪除；范冰冰則在23日凌晨在個人微博表示，「此刻，有點幸福」，引來大批粉絲祝賀。

范冰冰獲得第62屆金馬獎最佳女主角，她未出席典禮，獲獎後由導演張吉安代為上台領獎，並通過電話連線范冰冰發表感言，她一度泣不成聲，在致謝詞中感謝金馬獎，也提到中國電影人，顧及兩岸。

微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎。工作室的發文內容表示，「恭喜范冰冰憑藉『地母』中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」

「范冰冰工作室」表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。「感謝評委們的認可，感謝劇組夥伴的精心雕琢，感謝每一位讀懂鳳音的觀眾。這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待」。

這篇祝賀文通篇未提「台灣」、「金馬獎」，只提到「榮獲來自寶島的最佳女主角」。然而，這篇文章因不明原因遭到刪除，原本衝上微博熱搜也已消失。

范冰冰本人的微博帳號則在23日凌晨發文，她在內文寫上，「剛回覆完所有好友的600多條祝福信（訊）息后，爆啃了3只（隻）大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵…」。這則發文並附上了范冰冰的自拍照，以及一盤啃過的大閘蟹殘骸。

2018年，范冰冰被爆簽隱瞞真實收入的「陰陽合同」，遭到大陸當局調查逃漏稅後，當年10月，范冰冰被追稅及罰款高達8.83億人民幣，但免究刑責，遭到官媒一片撻伐，並因此轉趨低調。

范冰冰 微博

上一則

鹿晗曬8000萬元豪宅：音響60萬 連紙巾盒都要880元

延伸閱讀

金馬62／觀眾最愛這橋段 典禮討論熱度「范爺全包了」

金馬62／觀眾最愛這橋段 典禮討論熱度「范爺全包了」
范冰冰奪金馬影后發文 狂嗑大閘蟹「有點幸福有點懵」

范冰冰奪金馬影后發文 狂嗑大閘蟹「有點幸福有點懵」
范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海