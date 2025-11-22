「不靠演技靠特效」？易烊千璽「狂野時代」化身怪物口碑崩

易烊千璽一人分飾五角。（取材自微博）

由易烊千璽主演的新片「狂野時代」已經上映，這是他成為金雞獎影帝後帶給觀眾的首部電影作品。上映前，「狂野時代」幾天內預售票房就突破1億（人民幣，下同，約1410萬美元） ，輾壓今年許多商業大片。易烊千璽在片中一人分飾五角，有影迷稱讚他的演技表現，也有不少網友留下一星和兩星差評稱「看不懂」。

有行業人士此前估計「狂野時代」可能衝上10億票房，但剛上映就傳出負評，是否還能達到這個目標也引發關注。網易「影視高原說」則指出，「狂野時代」剛上映就遭遇口碑崩塌，迎來很多一星和兩星的差評，觀眾們給差評的理由都很一致，那就是「看不懂」；還有網友質疑易烊千璽的角色「愈來愈抽象」，「靠的是特效不是演技」。

北京日報報導，由畢贛執導，易烊千璽、舒淇 等主演的文藝電影「狂野時代」成為今年以來最受關注的國產文藝片。「狂野時代」講述在人類不再做夢的未來世界中，「迷魂者」（易烊千璽 飾）沉迷夢境幻覺，但被「大他者」（舒淇 飾）潛入意識追捕的故事。

剛剛獲得第38屆金雞獎最佳男主角獎的易烊千璽是「狂野時代」的主角，畢贛說，他跟易烊千璽第一次見面，就發現後者是一個具有藝術家品質的年輕演員，能很快理解自己想要的效果，這會大大降低雙方的溝通成本，「沒有他，這個電影可能會是另外一個樣子」。易烊千璽回應故意演丑角時表示，他是進組前才知道有怪物造型，心情很激動。