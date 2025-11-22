我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

迪麗熱巴被指生日孤單 粉絲讚珍惜羽毛 轟狗仔過度解讀

娛樂新聞組／綜合報導
日前流傳一段「知名狗仔劉大錘聊迪麗熱巴」錄音，稱熱巴孤單過生日、只信自己。（取材自微博）
日前流傳一段「知名狗仔劉大錘聊迪麗熱巴」錄音，稱熱巴孤單過生日、只信自己。（取材自微博）

中國社群平台微博日前流傳一段「知名狗仔劉大錘聊迪麗熱巴」錄音，錄音中稱，迪麗熱巴是一個謹慎到不能再小心的一個女生，她把自己隱藏的特別好，基本上只信任自己，她在北京出行低調，坐廉價出租車，生日也是孤單、可憐的一個人過，「感覺她的戀情沒啥進展」。

這段錄音當天霸榜微博熱搜第一，大批網友讚迪麗熱巴「珍惜羽毛」，也有不少網友批評劉大錘窺探隱私和過度解讀。

網傳「劉大錘聊迪麗熱巴」錄音內容，疑是劉大錘在北京跟蹤迪麗熱巴的「感想」，錄音中稱，迪麗熱巴在北京，「就真的是一個非常非常，小心到不再再小心的一個女生，把自己隱藏的特別好，然後給我們的感覺是，除了她自己，基本上沒有啥她特別信任的人」的狀態。

錄音中稱，迪麗熱巴在北京會走三、四條街，然後去坐兩塊錢（人民幣，下同，約0.28美元）一公里的廉價出租車，「誰能想到，一個出租車，坐著一個那麼大的頂流」；接著自己拿行李箱入住酒店，「蹲在酒店大堂把角，反正你就看著她就可可憐憐的、生日自己一個人過」。

錄音內容並稱，迪麗熱巴在北京入住的酒店，是屬於北京最頂級、「五位數一晚的那種酒店」；但他又稱，盡管住高檔酒店，但她的「內心很孤單，現在戀情沒啥進展，感覺是身邊沒有人」。

這段錄音傳出後沒多久就衝上微博熱搜第一，不少網友認為與其頂流的身分有明顯反差；不過多數網友和粉絲表示理解迪麗熱巴低調，並稱讚她愛惜羽毛，「明眼人都能看得出來熱巴是一個日常低調、獨立，愛惜自己羽毛，專注自己事業發展的人」，「踏實謙卑的女演員招誰惹誰了」，「說白了就是私生活乾淨，狗仔啥也沒拍到唄」，「沒挖到她的黑料還追著罵她」，「戀情無進展代表她專注事業」，「這是女生保護自己的方式」。

也有許多網友指責狗仔：「不然呢，相信你們？隨意拍私生活嗎」。目前，網傳錄音的劉大錘和迪麗熱巴都尚未對此回應。

迪麗熱巴在個人微博發出的照片。（取材自微博）
迪麗熱巴在個人微博發出的照片。（取材自微博）

迪麗熱巴 租車 微博

上一則

中日緊張… aespa登紅白遭抵制 古川雄輝上海見面會取消

下一則

涉偷竊豪華出租公寓1.1萬元家具 米雅桑頓遭逮捕

延伸閱讀

一張午餐照 把台送上中日前線

一張午餐照 把台送上中日前線
美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力

美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力
中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成

中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成
狗仔發布跟蹤「感想」：迪麗熱巴孤單過生日 只信自己

狗仔發布跟蹤「感想」：迪麗熱巴孤單過生日 只信自己

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增